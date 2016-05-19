Akhisar’ın 5 Yıllık Futbolcusu Takımdan Ayrılma Kararı Aldı

Akhisar Belediyespor'da 2011-12 sezonundan bu yana oynayan, PTT 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda da yer alan Ahmet, veda kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Akhisar'da 126 resmi maça çıkan Ahmet, veda açıklamasında, kalpten hizmet ettiğini Akhisar'dan üzülerek ayrıldığını ifade etti.









Tecrübeli futbolcu, mesajında, "Şampiyonluk yaşadığım kulübümün değerli başkanı, yöneticileri, teknik direktörüm, geçmişteki hocalarım ve takım arkadaşlarıma başarı, sağlıklı sezonlar dilerim. Beni bağrına basan camiaya şükranlarımı sunarım. Herkes hakkını helal etsin. Akhisarspor'un Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmesini gönülden arzu ediyorum. Kulübümün benim hakkımdaki kararını bekledim. Karar yollarımızın ayrılması yönünde alındı"