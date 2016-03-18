Akhisar ve Rizespor birer puana tamam dedi

Akhisar Belediyespor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Tolga Ünlü, Nguemo, Custodio, Vaz Te (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Muğdat Çelik (Dk. 67 Onur Ayık), Sami (Dk. 78 Grbic), Rodallega
Çaykur Rizespor: Itandje, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Viera, Dhurgham Ismail, Sylvestre, Sercan Kaya, Ahmet İlhan Özbek (Dk. 75 Patryk Tuszynski), Makiadi (Dk. 40 Robin Yalçın), Deniz Kadah, Mehmek Akyüz (Dk. 90 Ertuğrul Ersoy)
Sarı kartlar: Dk. 45 Sylvestre, Dk. 68 Deniz Kadah, Dk. 90 Itandje (Çaykur Rizespor)
Goller: Dk. 72 Orhan Taşdelen (Akhisar Belediyespor), Dk. 75 Deniz Kadah (Çaykur Rizespor)
6. dakikada Sami’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te, rakibini geçtikten sonra kaleci İtandje ile karşı karşıya kaldı. Bir anda kontrolünü kaybeden Vaz Te’nin vuruşunun ardından gelişen karambolde Muğdat Çelik’in şutunda top Çaykur Rizespor savunmasına çarparak kornere gitti.
22. dakikada Sami’nin kullandığı köşe vuruşunda Custodio kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
40. dakikada Çaykur Rize atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz, Deniz Kadah’ı topla buluşturdu. Deniz’in şutunda savunmaya çarpan top Sercan Kaya’nın önünde kaldı. Sercan’ın şutunda Fatih Öztürk’e çarpan meşin yuvarlağı Akhisar Belediyespor savunması uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
52. dakikada Mehmet Akyüz’ün kafa pasıyla topla buluşan Deniz Kadah'ın ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’ten döndü.
53. dakikada Sami’nin ortasında İsmail Konuk, kafa pasıyla topu Custodio ile buluşturdu. Custodio’nun altıpas içinden şutunda Itandje’nin ayaklarından dönen topu savunma uzaklaştırdı.
54. dakikada Sercan Kaya’nın pasında, Mehmet Ayküz topla birlikte Akhisar Belediyespor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Fatih Öztürk’ün göğsüne çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.
72. dakikada Onur Ayık’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sami topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direk dibinde Orhan Taşdelen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Sercan Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortada Mehmet Akyüz topu arka direkteki Deniz Kadah ile buluşturdu. Deniz Kadah, kafayla topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1
83. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Tolga Ünlü, Nguemo, Custodio, Vaz Te (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Muğdat Çelik (Dk. 67 Onur Ayık), Sami (Dk. 78 Grbic), Rodallega
Çaykur Rizespor: Itandje, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Viera, Dhurgham Ismail, Sylvestre, Sercan Kaya, Ahmet İlhan Özbek (Dk. 75 Patryk Tuszynski), Makiadi (Dk. 40 Robin Yalçın), Deniz Kadah, Mehmek Akyüz (Dk. 90 Ertuğrul Ersoy)
Sarı kartlar: Dk. 45 Sylvestre, Dk. 68 Deniz Kadah, Dk. 90 Itandje (Çaykur Rizespor)
Goller: Dk. 72 Orhan Taşdelen (Akhisar Belediyespor), Dk. 75 Deniz Kadah (Çaykur Rizespor)
6. dakikada Sami’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Vaz Te, rakibini geçtikten sonra kaleci İtandje ile karşı karşıya kaldı. Bir anda kontrolünü kaybeden Vaz Te’nin vuruşunun ardından gelişen karambolde Muğdat Çelik’in şutunda top Çaykur Rizespor savunmasına çarparak kornere gitti.
22. dakikada Sami’nin kullandığı köşe vuruşunda Custodio kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.
40. dakikada Çaykur Rize atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz, Deniz Kadah’ı topla buluşturdu. Deniz’in şutunda savunmaya çarpan top Sercan Kaya’nın önünde kaldı. Sercan’ın şutunda Fatih Öztürk’e çarpan meşin yuvarlağı Akhisar Belediyespor savunması uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
52. dakikada Mehmet Akyüz’ün kafa pasıyla topla buluşan Deniz Kadah'ın ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk’ten döndü.
53. dakikada Sami’nin ortasında İsmail Konuk, kafa pasıyla topu Custodio ile buluşturdu. Custodio’nun altıpas içinden şutunda Itandje’nin ayaklarından dönen topu savunma uzaklaştırdı.
54. dakikada Sercan Kaya’nın pasında, Mehmet Ayküz topla birlikte Akhisar Belediyespor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Fatih Öztürk’ün göğsüne çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.
72. dakikada Onur Ayık’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sami topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direk dibinde Orhan Taşdelen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
76. dakikada Sercan Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortada Mehmet Akyüz topu arka direkteki Deniz Kadah ile buluşturdu. Deniz Kadah, kafayla topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1
83. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.