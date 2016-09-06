Akhisar'ın yeni patronu o! İmzaladı...

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi, İbrahim Evren Acar, Zekeriya Güneş, Mutlu Özdemir ve kulüp yetkilileri katıldı.

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kulüp yapısı kendi kriterleri uyuşan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, sezon sonunda ligi orta sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini ancak daha yukarılara çıkmak için de herkesin desteğini beklediğini kaydetti.

Desteğe ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Kafkas, “Gerçekten çok mutluyum, Akhisar Belediyespor kulübü yönetici böyle bir tevazün gösterip bu göreve beni uygun gördükleri için teşekkür ediyorum. Kulübü zaten tanıyorduk çok sağlam bir kurumsal yapısı ve iyi bir kadrosu var. Aldığımız bayrağı daha ileri taşımak için özveri göstereceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz, burada taraftarın desteğine layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Kulübe destek sağlamak adına iyi işler yapmak istediklerini belirten Kafkas, "Akhisar’ın kurumsal yapısı ve birçok şeyi aşmış olması, bizim için çok nemliydi. Mali yapı gelişimine de destek vermek istiyoruz, özellikle oyuncu gelişimi üzerinde fazla durup kulübe ekstra gelir sağlamak adına yetenekli gençleri tespit etmek istiyoruz. Yaptığımız işlerde kulübün bütçesine katkı sağlayan ve iyi futbol oynayan takım oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Mevcut kadroyu koruyacaklarını dile getiren Kafkas, “Şu anda kadroyu az bir inceleme imkanım oldu ve yeterli gibi görünüyor. Tabi ki herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi var, ona göre biz de bakıp eksiğini ve fazlasını tartacağız. Önemli olan var olanı yaşatmak ve korumaktır. Bu kurum için özellikle yetenekli sporcuları diğer kulüplere satarak kulübe katkı sağlamak olacaktır. Sezon sonunda şimdiki hedefimiz lig ortalarında yer almak olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan ligin 3. haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar bugün ilk kez Tolunay Kafkas önderliğinde çalışmasını yapacak.