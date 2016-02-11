Akhisar Deplasmanında Wesley Sneijder'in Gecesi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisar'ı 2-1 mağlup etti.



RODALLEGA PERDEYİ AÇTI, SELÇUK SONUCU BELİRLEDİ

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından denge 53. dakikada bozuldu. Hızlı gelişen Akhisar atağında ceza sahasına girmeden harika bir vuruş çıkaran Rodallega, takımını 1-0 öne geçirdi. Cim Bom'un aradığı beraberlik golü ise 70. dakikada geldi. Sneijder'in vuruşunda Douglao'nun kendi kalesine attığı gol skoru 1-1'e getirirken, 72'de bu kez Selçuk İnan sonucu belirledi.

RÖVANŞ 1 MART'TA

Bu maçın rövanşı 1 Mart Salı günü TT Arena'da oynanacak.