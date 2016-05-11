Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Açıkladı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Galatasaray’ı ağırlayacak Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Cihat Arslan, galip gelip ligi sarı-kırmızılı ekibin üzerinde tamamlamak istediklerini söyledi.



Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, kalan 2 haftada Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarının zorlu geçeceğinin farkında olduklarını belirtti. Bu maçları kazanmaları halinde kendileri için tarihi bir puan tablosu oluşacağını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:



"İki maç da birbirinden zorlu. Bunun bilincindeyiz. Hazırlıklarımızı da en iyi şekilde sürdürüyoruz. Galatasaray maçında galip gelmek ve ligi rakibimizin üstünde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş maçında çok iyi organize olmuşlardı. Muhtemelen bize karşı o oyunu devam ettireceklerdir. Biz de iyi bir takımız. İyi bir oyun oynayarak galip gelmek istiyoruz."



Arslan, iç transferle ilgili henüz yönetim kuruluna rapor vermediğini vurgulayarak, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ancak kadroda istikrardan yanayım. Çok büyük bir değişiklik olmayacak. Takımın bütünlüğünden yanayım." dedi.



Dış transferle ilgili de yerli ve yabancı bir kaç oyuncuyu takip ettiklerini aktaran Arslan, henüz netleşen bir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.



Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Akhisar Belediyespor’da Grbic takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-siyahlı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.