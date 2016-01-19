Akhisar Belediyespor Galatasaray Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Akhisar Belediyespor işini çok zora soktu ama Karşıyaka çok istikrarsız olduğu için bu maçın değeri oldukça büyük. Ege temsicisi kupa maçları dahil 4 maçtır kazanamıyor ve artık reaksiyon gösterme zamanı geldi. Cihat Arslan yine az forma şansı bulmuş oyuncuları oynatacaktır. Fatih, Tolga, Douglao, Abdülkadir, Kadir Keleş, Onur, Kenan, Custodio, Mervan, N'Guemo, Bruno onbiri muhtemel olarak sahada olacak. Golcü oyuncu Rodallega riske edilmez.
Akhisar Belediyespor işini çok zora soktu ama Karşıyaka çok istikrarsız olduğu için bu maçın değeri oldukça büyük. Ege temsicisi kupa maçları dahil 4 maçtır kazanamıyor ve artık reaksiyon gösterme zamanı geldi. Cihat Arslan yine az forma şansı bulmuş oyuncuları oynatacaktır. Fatih, Tolga, Douglao, Abdülkadir, Kadir Keleş, Onur, Kenan, Custodio, Mervan, N'Guemo, Bruno onbiri muhtemel olarak sahada olacak. Golcü oyuncu Rodallega riske edilmez.