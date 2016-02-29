Akhisar Belediyespor Fenerbahçe maçına özel bilet fiyatı belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, 6 Mart Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edeceği Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarını açıkladı.



FENER TARAFTARINA 110 TL'YE BİLET

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe taraftarı için Gediz Kale arkasında 3 bin 500 kişilik yer ayrıldığı ve biletlerin ise 100 TL'de satışa sunulacağı bildirildi. Yarından itibaren satışa çıkacak bilet fiyatları ise şöyle: "Maraton 115, Kapalı 120, VIP 150 ve Misafir Takım Kale Arkası Tribün 110 TL"

KUPA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan yeşil-siyahlılar dün Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olmasının ardından 2 Mart Çarşamba günü saat 18.15'de Türk Telekom Arena Stadı'nda konuk olacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına da başladı. Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen oyuncuların yer aldığı idmanda futbolcular düz koşunun ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı.

RÖVANŞ MAÇI İÇİN İSTANBUL'A GİDECEKLER

Çeyrek final ilk maçında Manisa 19 Mayıs Stadında 2-1 mağlup olduğu Galatasaray'a konuk olacaklarını belirten Teknik Direktör Cihat Arslan, yarın yapacakları sabah idmanı ardından İstanbul'a gideceklerini ve turu geçmek için sahada var gücüyle mücadele edeceklerini ifade etti.