Akhisar Belediyespor: 1 - Medicana Sivasspor: 0 Maç Sonucu Özeti Golleri

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Bülent Gökçü, Mehmet Cem Hanoğlu

Akhisar Belediyespor: Milan Lukac, Ahmet Cebe, Douglas, Caner, Kadir (Dk. 84 Bruno Rosa), Merter, Custodio Castro (Dk. 74 Lualua), Sami (Dk. Onur Bayık), Güray, NGuemo, Rodallega

Mecidana Sivasspor: Setkus, Cicinho (Dk. 73 Yiğit İncedemir), John Boye, İbrahim Öztürk, Ziya, Adem , (Dk. 46 Hakan Özmert) Kone, Burhan Eşer, Aatıf Chahechouhe'nun, Erkan Kaş (Dk. 46 Eneramo), Beykan

Gol: Dk. 90+2 Douglas (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Caner, Dk. 47 Kadir, Dk. 83 Ahmet Cebe (Akhisar Belediyespor), Dk. 39 Cicinho, Dk. 71 Beykan, Dk. 72 Ziya (Medicana Sivasspor)

Süper Lig’in 14. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Medicana Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi Akhisarspor’a galibiyeti getiren golü 90+2’de Douglas attı. Bu sonuçla Ege temsilcisi Akhisar Belediyespor puanını 28'e yükseltirken, konuk ekip Medicana Sivasspor 10 puanda kaldı.

48. dakikada konuk ekip serbest atış kazandı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eneramo'nun şutunda top, Akhisarspor barajından sekerek oyun alanını terk etti.

50. dakikada Medicana Sivasspor ceza alanı sağ yan çizgisine çok yakın bir noktada Douglas rakibi Ziya tarafından düşürülünce oyun durdu. Kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Güray’ın doğrudan kaleyi düşündüğü pozisyonda top, Medicana Sivasspor barajına takıldı.

53. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Sami, önünü boşaltıp ceza alanı ön çizgisi üzerinde şansını deniyor ancak bu cılız şutta kaleci Setkus topun kontrolünü sağlamakta zorlanmadı.

55. dakikada John Boye'un kaleciye pası kısa düşünce araya Rodallega girdi ve Rodallega topu müsait pozisyonda bulunan arkadaşı Güray’a aktardı. Güray'ın sağ ayağıyla ceza alanı içinden, bekletmeden yaptığı vuruşta top kale üzerinden oyun alanını terk etti.

59. dakikada Eneramo'nun kafayla indirdiği topa, rakip ceza alanının hemen gerisinde sahip olan Aatif Chahechouhe'nun cılız bir şekilde yaptığı şutunda top kaleci Milan Lukac'ta kaldı.

63. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, son çizgide köşe gönderine yakın bir noktada Güray’ın ceza alanına gönderdiği ortasına, Rodallega sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top kale üzerinden dışarıya çıktı.

66. dakikada Güray’ın ceza alanına gönderdiği ortasına Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Setkus'un kontrolünde top oyun alanını terk etti.

69. dakikada rakip ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burhan Eşer'in, kale ağzına gönderdiği ortaya Eneramo kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Milan Lukac son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

80. dakikada Ahmet Cebe'nin rakip yarı alanda taç çizgisine yakın bir noktadan ceza alanına kestiği sert ortayı, Medicana Sivasspor savunmasında John Boye kafayla karşılayan isim oldu.

82. dakikada Yiğit İncedemir'in pasıyla rakip ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda top kale üzerinden dışarıya çıktı.

87. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla rakip ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.

Ev sahibi Akhisar Belediyespor aradığı golü uzatmalarda buldu. Akhisar Belediyespor 90+2’de Douglas’ın attığı gol ile öne geçti: 1-0.

Uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve ev sahibi Akhisar Belediyespor kendi evinde Medicana Sivasspor’u 1 - 0 mağlup ederek puanını 28'e çıkardı.