Akhisar Belediye - Galatasaray Maçı Ne Zaman ? Hangi Kanalda ?

SAAT: 19.00

STAT: Manisa 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

AKHİSAR BELEDİYESPOR : Fatih Öztürk, Douglao, Merter Yüce, Caner Osmanpaşa, Tolga Ünlü, Orhan Taşdelen, Leicisio Sami, Joel Nguemo, Petar Grbic, Custodio, Hugo Rodallega

Yedekler: Bora Körk, İsmail Konuk, Ricardo Vaz Te, Aykut Çeviker, Ahmet Cebe, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu

GALATASARAY : Fernando Muslera, Lionel Carole, Hakan Balta, Jason Denayer, Martin Linnes, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin, Lukas Podolski,

Yedekler: Cenk Gönen, Koray Günter, Umut Bulut, Bilal Kısa, Ryan Donk, Sinan Gümüş, Olcan Adın

YAYIN: Lig TV





Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 mücadelesi veren Akhisar Belediyespor'da pazar günü iç sahada oynanacak Galatasaray maçının hazırlıkları başlarken, yeşil siyahlı ekip bu sezon 5 kez karşılaşmasına rağmen yenemediği rakibine ilk mağlubiyeti tattırmayı amaçlıyor.

İki takım bu sezon 4'ü kupada, 1'i ligde olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Kupada grup aşamasında İstanbul'daki ilk müsabakayı Cimbom 2-1 kazanırken Manisa'daki randevu 1-1 sona erdi ve iki ekip de son 16 vizesini aldı.

Çekilen kurada taraflar son 16 turunda bir kez daha eşleşirken Manisa'da oynanan maçı 2-1 kazanan Galatasaray, İstanbul'daki 1-1'lik beraberliğe rağmen rakibini saf dışı bırakıp yoluna devam etti ve finale kadar yükseldi. Ligin ilk yarısında ise TT Arena'daki karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 3-2'lik galibiyeti ile sonlandı. Son 11 haftada sadece 1 kez kazanan Akhisar Belediyespor, daha önce cumartesi olarak açıklanmasına rağmen pazar gününe kaydırılan maçı kazanmak istiyor.

Diğer yandan yönetim Galatasaray maçının bilet fiyatlarını belirledi. Buna göre VIP tribünü 75, maraton 55, kapalı 60 ve kale arkası ve misafir takım tribünü biletleri 50 TL'den satılacak. Galatasaray taraftarına 3500 kişilik Gediz yönündeki kale arkası tribünü tahsis edilecek.

AKİGO'DA AVRUPA HESABI

Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Galatasaray ile Manisa'da karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor, rakibini mağlup ederek ilk 5 içine girip Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Son iki haftada Galatasaray ve Osmanlıspor'u yenmesi halinde sezonu 5'inci sırada tamamlayacak Akhisar Belediyespor, ligi ilk iki içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı da kazanması halinde statü gereği UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Ortaya çıkan tabloyu, "Tarihi bir fırsat" olarak değerlendiren teknik direktör Cihat Arslan, "Bu şansı kullanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarının sanıldığından daha zor geçeceğinin altını çizen genç teknik adam, "Şu anda önceliğimiz Galatasaray karşılaşması. Rakibimiz Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda çok etkili, çok organiza bir futbol orta koydu. Kazanırsak en azından ligi Galatasaray'ın üzerinde bitirmeyi garantileriz. Biz de iyi bir takımız. Pazar günü bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil-siyahlı ekipte sakat olan Grbic fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Teknik heyet, üçer sarı kartı bulunan Bruno, Onur Ayık, Rodallega, Aykut, Tolga, İsmail ve N'Guemo'yu cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı.

15 Mayıs 2016 Pazar