Akhisar Arena'ya şok üstüne şok

Akhisar Belediyesi'nin, "Sözleşme hükümlerine uyulmadı" gerekçesi üzerine bir açıklama yapan Hayranoğulları İnşaat, son teslim tarihinin 19 Ocak 2016 olduğunu, yapılan haksız fesih nedeniyle şirketin gerekli yasal girişimlere başladığını, oluşacak maddi ve manevi zararın yasal çerçevede tahsil edilmesi yoluna gidileceği belirtti. Firmanın açıklaması şöyle:

"Statta zemin iyileştirme zorunluluğu doğmuş ve ilave işler şirketimize yaptırılmıştır. Projede olmayan ancak yapılması zorunlu olan imalatların Belediye tarafından kabul edilmemesi üzerine şirketimizce bilirkişi marifetiyle mahkeme tespiti yaptırılmış ve imalatların projelerde olmadığı ispatlanmıştır. Belediye eksik ve hatalı olduğunun üstünü kapatmak amacıyla işin süresi dolmadan, sözleşme ve eki şartnamelere uymadan haksız gerekçelerle fesih yoluna gitmiştir."