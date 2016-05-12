Ajax’ta Kriz, Teknik Direktör İstifa Etti

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, De Boer'un görevinden ayrılmak istediğine yönelik yönetime sunduğu talebinin kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda De Boer'un 1 Temmuz 2017’ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Oyunculuğunun yanı sıra son 10 yıldır antrenörlük yaptığı Ajax’ta çok güzel zaman geçirdiğini belirten 46 yaşındaki De Boer, Amsterdam ekibine A Takımı çalıştırması için kendisine verdiği erken şanstan dolayı teşekkür etti.

Bundan sonra tam olarak ne yapacağına henüz karar vermediğini ve bir sene ara verebileceğini dile getiren genç teknik direktör , “Ajax benim kulübüm ve her zaman böyle kalacak." ifadesini kullandı.

Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar ise, sürpriz olarak değerlendirdiği De Boer’un ayrılışına üzüldüklerini söyledi

Daha önce Galatasaray’ın da formasını giyen Frank de Boer, 2010 yılında geçici teknik direktör olarak görev aldığı Ajax’ta önemli başarılara imza attı.

Göreve geldiği ilk sezondan itibaren üst üste dört kez şampiyonluk kupasını kazanma başarısı gösteren De Boer yönetimindeki Ajax, 2013’te ise Johan Cruyff Kupası’nı müzesine götürdü.

Ajax Kulübü, Frank de Boer’un yerine kimin göreve getirileceği konusunda açıklama yapmazken, ülke medyası en önemli adayın Maccabi Tel Aviv’i çalıştıran Peter Bosz olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Hollandalı çalıştırıcının istifa sının ardından Ajax kulübü sosyal medya hesaplarından Frank de Boer’a veda mesajı yayınladı.

“5,5 harika yıldan sonra elveda Frank de Boer” mesajının yer aldığı paylaşım aracılığıyla Hollandalı futbol adamına teşekkür edildi.