Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ajax’ta Kriz, Teknik Direktör İstifa Etti

Hollanda liginde şampiyonluk yarışında rakibi PSV'ye son anda şampiyonluğu bırakan Ajax'ın teknik direktörü Frank de Boer istifa etti.

Ajax’ta Kriz, Teknik Direktör İstifa Etti

 Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, De Boer'un görevinden ayrılmak  istediğine yönelik yönetime sunduğu talebinin kabul edildiği belirtildi. Bu  kapsamda De Boer'un 1 Temmuz 2017’ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi  konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

 
Oyunculuğunun yanı sıra son 10 yıldır antrenörlük yaptığı Ajax’ta çok  güzel zaman geçirdiğini belirten 46 yaşındaki De Boer, Amsterdam ekibine A Takımı  çalıştırması için kendisine verdiği erken şanstan dolayı teşekkür etti.
 
Bundan sonra tam olarak ne yapacağına henüz karar vermediğini ve bir  sene ara verebileceğini dile getiren genç teknik direktör, “Ajax benim kulübüm ve  her zaman böyle kalacak." ifadesini kullandı.
 
Ajax Genel Direktörü Edwin van der Sar ise, sürpriz olarak  değerlendirdiği De Boer’un ayrılışına üzüldüklerini söyledi
 
Daha önce Galatasaray’ın da formasını giyen Frank de Boer, 2010  yılında geçici teknik direktör olarak görev aldığı Ajax’ta önemli başarılara imza  attı.
 
Göreve geldiği ilk sezondan itibaren üst üste dört kez şampiyonluk kupasını kazanma başarısı gösteren De Boer yönetimindeki Ajax, 2013’te ise Johan  Cruyff Kupası’nı müzesine götürdü.
 
Ajax Kulübü, Frank de Boer’un yerine kimin göreve getirileceği  konusunda açıklama yapmazken, ülke medyası en önemli adayın Maccabi Tel Aviv’i  çalıştıran Peter Bosz olduğunu ileri sürdü.
 
Öte yandan Hollandalı çalıştırıcının istifasının ardından Ajax kulübü sosyal medya hesaplarından Frank de Boer’a veda mesajı yayınladı.
 
“5,5 harika yıldan sonra elveda Frank de Boer” mesajının yer aldığı paylaşım aracılığıyla Hollandalı futbol adamına teşekkür edildi.
 
 
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
AjaxPsvşampiyonlukTeknik Direktörİstifa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.