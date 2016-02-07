Ahmet Ziya Yüce'de Fırat Aydınus'a büyük sitem!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Ahmet Ziya Yüce, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini, önemli maçları kritik hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Yüce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 18 yıldır Hikmet Karaman ile çalıştığını, futbol adına bugün yapılan olayın Hikmet Karaman'ı tribüne göndermenin çok ayıp olduğunu belirtti.

Maçın 7. dakikasında rakibe verilen penaltıyı izlediklerini ifade eden Yüce, "Fırat Aydınus, düşen oyuncuya sarı kart vermeye giderken 'yardımcı hakemin uyarısı ile penaltı verdim' diyor. Aynı oyuncuya aynı yan hakem ofsayt kaldırdı ama Fırat hoca devam etti. Hikmet hoca itiraz edince 4. hakem tarafından oyundan gönderildi. Skorun önüne geçen olay budur" dedi.

İlk 45 dakika pozisyon vermeden 1-0 yenik soyunma odasına girdiklerini kaydeden Yüce,"İkinci yarı değişikliklerle mücadelemiz devam etti. Üç haftadır puan almaya çalıştığımız bir maçta böyle olay yaşanması üzücü. Hakem arkadaşların daha dikkatli olması lazım. Yukarı tutunma maçlarımızı kritik pozisyonlarla kaybettik" diye konuştu.

Futbolcuların inançlarının sürdüğünü vurgulayan yüce, yukarılara tırmanma inançlarını yitirmediklerini sözlerine ekledi.