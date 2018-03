Ahmet Nur Çebi'den Tolga Zengin'e Büyük Şok

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa açıklamalarda bulunan Çebi, Sporting maçından sonra Tolga Zengin ile görüşmediklerini ifade eden Çebi, "Zaten maçtan sonra da hemen böyle bir şey yapmayı pek gerekli görmedik. Sonuç itibariyle hatalı goller yenilebilir. Hatalı goller kaçırılabilir. Bu futbolun yapısında var. Eleştiri tabiki yapılmalı. Futbolcular her türlü eleştiriye açık olmalı. İyi oynadıklarında nasıl övülüyorlarsa kötü oynadıklarında da eleştirilebilirler. Yalnız tabiki bu sadece eleştiri olarak kalmalı. Özellikle sosyal medyada bir linç edilme hareketi izledim. Bunlar doğru değil. Beşiktaş taraftarı her zaman oyuncusuna sahip çıkmalı. Tolga çok güçlü bir kaleci, güçlü bir arkadaşımız karakter anlamında. Dolayısıyla güçlü olan kişilerin düştükleri zaman yerden kalkabildikleri an önemlidir. Tolga'nın da bu yerden çıkacağını ümit ediyorum, bekliyorum. Özellikle Şenol hocanın da bu tür konularda futbolcularını çok iyi motive ettiğini biliyoruz. Bu konuda Şenol hocaya güvenimiz tamdır." dedi.

"KALECİ TRANSFERİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın kaleci transferi yapmak istediğini de dile getiren Çebi, "Kaleci bakılıyor. Bu şu anda Tolga'nın içinde bulunduğu durumla ilgili değil. Beşiktaş'ın bir kaleciye her zaman ihtiyacı var. Tolga'yla beraber ihtiyacı var. Ara dönemde bunu yapmaya çalışacağız. Daha önce de bunu yapmaya çalıştık ama olmadı. Ara dönemde de bu iş çok kolay olmuyor. Hiç kimse elindeki iyi kaleciyi vermek istemiyor. Dolayısıyla biz doğru olanı yapmak istiyoruz. Yani alelacele bir şey yapmayı da düşünmüyoruz. Ama beklentilerimize cevap verebilecek birini bulduğumuz zaman tabi ki yapmayı istiyoruz. Buna takımın ihtiyacı var. Tolga ile beraber devam edebilecek bir isme ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.





"OSPINA TRANSFER LİSTEMİZDE YER ALIYOR"

Ospina'nın transfer listelerinde olduğunu ilk kez açıklayan Çebi, "Ospina ve Ospina gibi iyi kaleciler tabi ki gündemimizin içerisinde fakat en iyisini arıyoruz. Ospina biz istiyoruz diye de gelecek diye bir kayıt yok. Sonuçta onun da oynadığı bir takım ve sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.