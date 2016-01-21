Ahmet Dursun'dan Mustafa Pektemek'e Sitem Etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda PTT 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a 2-0 mağlup oldu. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 geride kapatırken, Beşiktaşlılar oynanan futboldan memnun kalmadı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda PTT 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a 2-0 mağlup oldu. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 geride kapatırken, Beşiktaşlılar oynanan futboldan memnun kalmadı.