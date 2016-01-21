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Ahmet Dursun'dan Mustafa Pektemek'e Sitem Etti

Ahmet Dursun dün oynanan kupa mücadelesinde Mustafa Pektemek'in performansını eleştirerek sitem dolu bir twit attınca gündeme oturdu

Ahmet Dursun'dan Mustafa Pektemek'e Sitem Etti

 Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda PTT 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a 2-0 mağlup oldu. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 geride kapatırken, Beşiktaşlılar oynanan futboldan memnun kalmadı.

"KUTSAL FORMAYI GİYMEK İÇİN YETERLİ DEĞİLSİN"

Eski Beşiktaşlı oyuncu Ahmet Dursun sosyal medya hesabından Karabükspor maçında ter döken Mustafa Pektemek hakkında sert eleştirilerde bulundu. Ahmet Dursun paylaşımda "Mustafa Pektemek kardeşim iyi niyetli mücadele ediyorsun. İyi insan da olabilirsin bunlar kutsal formayı giymene yeterli değil." ifadelerini kullandı.
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Mustafa PektemekAhmet Dursun
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