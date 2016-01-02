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Ahmet Çalık iddia edilen sözleri yalanladı

Ahmet Çalık gündemde olan ve Yılmaz Vural'ın kendisi hakkında söylediği kelimeleri yalanladı, şimdi başarılı teknik adamın ne cevap vereceği merak konusu

Ahmet Çalık iddia edilen sözleri yalanladı

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlebirliği'nde göreve getirildikten 6 gün sonra gönderilen Teknik Direktör Yılmaz Vural, dün düzenlediği basın toplantısında gönderilmesinde Ankara ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın da payı olduğunu ifade etmişti. Vural'ın bu açıklamalarının ardından genç oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından cevap verdi.

"BEN HOCALARIMA KARŞI HİÇBİR AHLAKSIZLIK YAPMADIM"

'Dikkatle okunmasını rica ediyorum' ifadesi ile paylaştığı açıklamasında Çalık, "Ben büyüklerine, özellikle de öğretici-eğitici konumunda olan, kendisinden birçok bilgi alacağım, gelişimime katkı sağlayacak ve özellikle üzerimde emekleri olan hocalarıma saygısızlık etmemeyi, eleştirmemeyi öğreten bir aile ve Gençlerbirliği terbiyesi aldım.

Yılmaz Vural hocamızın gönderilmesi ile uzaktan ve yakından bir ilgim yoktur. Teknik-taktik eleştiri ve hoca beğenmeme benim haddim de değil hakkım da. Yılmaz hocamız tarafından ben söylemişim gibi basına aktarılan cümleler kesinlikle bana ait değildir. Hiç birini söylemedim. Bunları söyleyen arkadaşlarımı bildirip, kulübümü tartışılır hale sokmak istemiyorum. Ben hocalarıma karşı hiçbir ahlaksızlık yapmadım. Tarafıma yapılan eleştiriler haksız ve asılsızdır. Benim terbiyemde bütün hocalar saygıyı hak etmektedir. Değerli büyüklerim, özellikle benim üzerimde emeği bulunan hocalarımın ve futbol camiasının bunu bilmesini ister, saygılarımı sunarım" açıklamasını yaptı.

VURAL: "AHMET ÇALIK BANA 'DEFANSİF OYNAT' DEDİ"

Teknik Direktör Yılmaz Vural ise dün düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer vermişti:

"Ahmet Çalık'la konuştum. Bana 'Hoca biz zaten küme düşecek takımız. Sen bizi çok ofansif oynatıyorsun. Defansif oynamamız lazım. Yabancılar daha çok izin istemiş vermemişsin. Çok toplantı yapıyormuşsun' dedi. Ben de ona 'Yahu sen 21 yaşında oyuncusun milli takıma yükselmişsin. Bana işimi mi öğreteceksin?' dedim. 'Senin vereceğin taktik anlayışla mı ben takımı oynatacağım. Sen toplantıdan sıkılıyorsun, insanlar bütün gün çalışıyor 1300 TL maaş alıyor' dedim. Daha sonra panik halinde beni yeniden aradı, Fatih hocanın beni aradığını duymuş."
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Yılmaz VuralAhmet Çalık
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