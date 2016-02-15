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Ahmet Çakar şimdide evlilik programına el attı!

Ahmet Çakar, söylеdiği "Prenses "şаrkısı ile bir аndа sоsyаl mеdyаdа gündеmе оturаn gelin аdаyı Songül'е sahip çıkarken "O kızı tеlеvizyоndа оbjе оlаrаk kullаnаnın аlnını kаrışlаrım. "dеdi

Ahmet Çakar şimdide evlilik programına el attı!

 Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında, söylediği "Prenses" şarkısı ile bir anda sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve paylaşım rekorları kıran en popüler gelin adaylarından Songül'e Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar sahip çıktı.

"ALNINI KARIŞLARIM"

O kızın kıllanılmasına çok üzüldüğünü belirten Çakar "Geçenlerde bir olay gördüm üzüldüm. İnsanlığımdan utandım. Kızı çok kötü kullanıyorlar. Bu dakikadan sonra o kızı televizyonda obje olarak kullananın alnını karışlarım. Bu olay affedilemez" diye konuştu.
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