Ahmet Çakar şimdide evlilik programına el attı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında, söylediği "Prenses" şarkısı ile bir anda sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve paylaşım rekorları kıran en popüler gelin adaylarından Songül'e Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar sahip çıktı.
Fox TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında, söylediği "Prenses" şarkısı ile bir anda sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve paylaşım rekorları kıran en popüler gelin adaylarından Songül'e Beyaz TV futbol yorumcusu Ahmet Çakar sahip çıktı.