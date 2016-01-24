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Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi

Eski hakem ve yorumcu olan Ahmet Çakar Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında hakemin verdiği penaltı akrarlarını sert bir dille eleştirdi

Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi

 Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maça hakem Deniz Ateş Bitnel'in verdiği penaltı kararı damga vurdu.

AHMET ÇAKAR: İŞTE YENİ REZİLLİK

Karşılaşmanın 28. dakikasında Volkan Şen'in Sercan Kaya ile girdiği mücadele sonrasında ceza sahasında yerde kalmasını "penaltı" olarak değerlendiren Bitnel'in bu kararı büyük tartışma yarattı. FIFA kokartlı eski hakem Çakar, "İşte Türk hakemleri işte yeni bir rezillik bu penaltıyı veren hakem nasıl bir ruh halindedir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SERİ KATİL GİBİ PENALI UYDURUYOR"

Fenerbahçe'nin 40. dakikada kazandığı penaltıya ise Çaykur Rizesporlu futbolcular herhangi bir itirazda bulunmadı. Çakar ise, "Maçın hakemi Bitnel bir seri katil gibi seri penaltılar uyduruyor ve Türk hakemliğinin fişini çekiyor" ifadelerini kullandı.
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