Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahmet Çakar'dan flaş iddia! Kovdular...

Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan Ahmet Çakar gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan flaş iddia! Kovdular...
Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Ertem Şener'le Beyaz Futbol programına telefonla konuk olarak son haftada Spor Toto Süper Lig'de yaşanan hakem skandalları için sert konuştu.

Osmanlıspor'un Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenilirken maçın hakemi Fırat Aydınus'un verdiği kararlar maçın önüne geçti.

Beyaz Futbol programına telefonla bağlanan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, maçın son dakikalarında Osmanlıspor'un penaltı pozisyonunda hakem Aydınus'un pozisyona uzak olduğunu ifade ederken 'Fırat Aydınus'un niye FiFA listesinden kovulduğunun, niye Türk hakemliğinden ellerini etekleri çekmesi gerektiğinin resmidir.' dedi.

Osmanlıspor-Kasımpaşa maçındaki hakem Fırat Aydunus'un hatalarına Sinan Engin ve Ahmet Çakar tepki gösterdi. Ahmet Çakar, "Fırat Aydunus'un artık tamamen bitmesi gerekmektedir." dedi.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ İDDİA! KOVDULAR!

Ahmet Çakar: "Fırat Aydunus ve Bülent Yıldırım geçen yıl FIFA listelerinden kovuldu."

Sinan Engin: "Fırat Aydunuz maçlar için çok sakıncalı bir hakem."

Ahmet Çakar: "Fırat Aydunus ve Bülent Yıldırım hiç idman yapmıyorlar mı? Bu nasıl bir maç yönetme?" Hakemler Maşallah pehlivan yavrusu gibi olmuşlar.

Ahmet Çakar: "Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım'ın kalçaları baya genişlemiş. Benimle Sinan Engin kadar olmuşlar. Bu ne hal ya?"

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Sinan Engin Ve Ahmet Çakardan Hakemin Kararına TepkiSinan Engin AçıklamaAhmet Çakar AçıklamasıErtem Şenerle Beyaz Futbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.