Ahmet Çakar'dan flaş iddia! Kovdular...

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Ertem Şener'le Beyaz Futbol programına telefonla konuk olarak son haftada Spor Toto Süper Lig'de yaşanan hakem skandalları için sert konuştu.

Osmanlıspor'un Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenilirken maçın hakemi Fırat Aydınus'un verdiği kararlar maçın önüne geçti.

Beyaz Futbol programına telefonla bağlanan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, maçın son dakikalarında Osmanlıspor'un penaltı pozisyonunda hakem Aydınus'un pozisyona uzak olduğunu ifade ederken 'Fırat Aydınus'un niye FiFA listesinden kovulduğunun, niye Türk hakemliğinden ellerini etekleri çekmesi gerektiğinin resmidir.' dedi.

Osmanlıspor-Kasımpaşa maçındaki hakem Fırat Aydunus'un hatalarına Sinan Engin ve Ahmet Çakar tepki gösterdi. Ahmet Çakar, "Fırat Aydunus'un artık tamamen bitmesi gerekmektedir." dedi.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ İDDİA! KOVDULAR!

Ahmet Çakar: "Fırat Aydunus ve Bülent Yıldırım geçen yıl FIFA listelerinden kovuldu."

Sinan Engin: "Fırat Aydunuz maçlar için çok sakıncalı bir hakem."

Ahmet Çakar: "Fırat Aydunus ve Bülent Yıldırım hiç idman yapmıyorlar mı? Bu nasıl bir maç yönetme?" Hakemler Maşallah pehlivan yavrusu gibi olmuşlar.

Ahmet Çakar: "Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım'ın kalçaları baya genişlemiş. Benimle Sinan Engin kadar olmuşlar. Bu ne hal ya?"