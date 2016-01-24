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Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek ve Mustafa Denizli'ye ver yansın!

Dün oynanan Osmanlıspor Galatasaray maçının ardından Ahmet Çakar karşılaşma sonrasında Dursun Özbek ve Mustafa Denizli'ye ağır eleştirilerde bulundu

Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek ve Mustafa Denizli'ye ver yansın!

 Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmesinin ardından eski hakem Ahmet Çakar, Dursun Özbek ve Mustafa Denizli'ye ağır eleştirilerde bulundu.

Özbek ve Denizli'nin takımı kötü duruma getirdiğine vurgu yapan Ahmet Çakar "Dursun ve Denizli beyler maşallah ikinizinde eli çok iyi değmiş G.Saray'a. Takımı öyle bir ellemişsiniz ki, yürüyecek hali kalmamış." dedi.

"Karşıyaka ve Kastamonu deplasmanlarının fatihi, hem sulayan hem de budayan bahçevan Mustafa Denizli'nin yeni hedefi Ziraat kupası" diyen Çakar'ın Denizli'ye bahçıvan göndermesi dikkat çekti.



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Ahmet ÇakarDursun ÖzbekMustafa Denizli
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