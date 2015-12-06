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Ahmet Bulut Beşiktaş'a transfer müjdesi verdi!

Menajer Ahmet Bulut'tan Beşiktaş'a transfer müjdesi! Resmen açıkladı... Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'a açıklama yapan Bulut, devre arasında Beşiktaş'a kaleci transfer edileceğini söyledi. İşte haberin detayları...

Ahmet Bulut Beşiktaş'a transfer müjdesi verdi!

Menajer Ahmet Bulut, Beyaz TV'ye verdiği özel röportajda Beşiktaş'a devre arasında bir transfer yapabileceğini fakat bu ismin kaleci Ospina olmadığını söyledi.

İşte Ahmet Bulut'un sözleri:

"Devre arasında Beşiktaş'a bir transfer yapabilirim"

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Burada çok mutlu. Ben de ayrılacağını düşünmüyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Devre arasında Beşiktaş'a bir transfer yapabilirim. Bu kaleci Ospina değil ama.

"Gökhan Gönül'ü yurt dışından isteyen var"

Gökhan Gönül için de konuşan Ahmet Bulut: "Gökhan Gönül için yurt dışından arayanlar var ama resmi teklif olmadı. Bu da normal. Gökhan çok başarılı futbolcu. Ancak Fenerbahçe'de mutlu ve bizim de önceliğimiz Fenerbahçe"

"Ozan Tufan, Fenerbahçe'yi tercih etti"

Ozan Tufan transferinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Bursaspor'a aynı bonservisi önerdi. Ancak Ozan Tufan, Fenerbahçe'de de oynamayı çok istiyordu ve Fenerbahçe'yi tercih etti

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