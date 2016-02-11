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Ahmet Bulut Arda Turan iddialarına net cevap verdi

Bаrcеlоnа'da fоrmа giyеn Arda Turan'ın mеnаjеri, Çin'dеn gеldiği iddiа еdilеn 5 sеnеlik 100 milyon Eurо'luk tеklifin doğru оlmаdığını duyurdu.

Ahmet Bulut Arda Turan iddialarına net cevap verdi

 Barcelona'da oynayan milli futbolcumuz Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağı yönündeki haberlerden dolayı Ahmet Bulut açıklama geldi. Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın ismi Burak Yılmaz'ın da transfer olduğu Beijing Guoan takımıyla anılıyordu.


5 YILLIK 100 MİLYON EURO

İddialara göre Çin ekibi, Arda Turan için 5 senelik anlaşma neticesinde 100 milyon Euro önerdi.

Transfer dedikodularına son noktayı koyan isimde mili futbolcunun menajeri Ahmet Bulut oldu. Ahmet Bulut, Arda Turan için Çin'den herhangi bir teklif almadıklarını ve Arda Turan'ın da takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.
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Arda TuranAhmet Bulut
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