Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

Barcelona'da top koşturan Türk yıldız Arda Turan'ın geleceği hakkında hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyordu.



Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



İspanya basınında Arda Turan'ın ayrılık iddialarına cevap veren menajer Ahmet Bulut, İngiliz gazetesi The Guardian'a konuştu.



Arda Turan'ın kariyerine Barcelona'da devam edeceğini belirten Ahmet Bulut, transfer iddialarını normal karşıladığını ifade etti.



Bulut, ''Arda'ya ilgi olması doğal, ancak transfer iddiaları doğru değil. Arda kulübünde mutlu'' dedi.



ARDA TURAN BARÇA'DA NELER YAPTI?



Arda Turan Barcelona'da 810 dakika şans buldu.



Arda Turan, 2 gol 4 asist ortalamasıyla oynadı.