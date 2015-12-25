Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahmed Akaichi'ye forma şoku

Ahmed Akaichi attığı gol sonrasında formasını çıkarıp tribüne attı fakat sonra formasını geri alamayınca sahada rezil oldu, bu aşırı sevinci ona sarı kart görmesine neden oldu

Ahmed Akaichi'ye forma şoku
 Ahmed Akaichi attığı gol sonrasında formasını çıkarıp tribüne attı fakat sonra formasını geri alamayınca sahada rezil oldu, bu aşırı sevinci ona sarı kart görmesine neden oldu

ES Sahel forması altında eski takımı Esperance'nin ağlarını sarsan Ahmed Akaichi, skoru 3-0'a getiren golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Formasını çıkarıp tribüne atan 26 yaşındaki santrafor, taraftarların formayı geri vermemesi üzerine üstsüz kaldı.

Uzun süre saha içinde yeni forma gelmesini bekleyen Akaichi, soyunma odasından forma getirilmesiyle karşılaşmaya devam edebildi. Ancak aşırı sevinci sebebiyle hakemden sarı kart gördü.

Sezon başı adı Göztepe ve Bursaspor ile anılan, ancak eski kulübü Esperance'nin çıkardığı lisans sorunu nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Tunuslu forvet, daha sonra bu problemi çözüp ES Sahel'le sözleşme imzalamıştı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Akaichi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.