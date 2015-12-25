Ahmed Akaichi'ye forma şoku

ES Sahel forması altında eski takımı Esperance'nin ağlarını sarsan Ahmed Akaichi, skoru 3-0'a getiren golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Formasını çıkarıp tribüne atan 26 yaşındaki santrafor, taraftarların formayı geri vermemesi üzerine üstsüz kaldı.
Uzun süre saha içinde yeni forma gelmesini bekleyen Akaichi, soyunma odasından forma getirilmesiyle karşılaşmaya devam edebildi. Ancak aşırı sevinci sebebiyle hakemden sarı kart gördü.
Sezon başı adı Göztepe ve Bursaspor ile anılan, ancak eski kulübü Esperance'nin çıkardığı lisans sorunu nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Tunuslu forvet, daha sonra bu problemi çözüp ES Sahel'le sözleşme imzalamıştı.