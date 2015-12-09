Ahçet Çakar Fenerbahçe maçında attığı tweet için özür diledi!

2-2 biten Gaziantepspor-Fenerbahçe maçına hakem kararları damgasını vurdu. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar maçın ardından attığı tweetle Fenerbahçe taraftarlarını oldukça kızdırdı.



Ahmet Çakar: "Gaziantepspor hakeme rağmen 1 puan aldı. Tebrik ederim. Eğer hakem olmasaydı Gaziantepspor kazanmıştı"



Ahmet Çakar kısa süre sonra bu tweet için özür diledi ve bir paylaşım daha yaptı. Çakar, "Şimdi gördüm. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el varmış. Hakem iki tarafa da hatalar yaptı ve önceki tweetim için özür diliyorum" dedi.











