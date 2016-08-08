Adriano Beşiktaş'a imzayı çaktı!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Adriano, basın önünde imzayı attı.



Başkan Fikret Orman, Adriano'nun imza töreninde açıklamalarda bulundu.







Fikret Orman; ' Bu transferin Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum. Transferde Adriano'nun bize gelme isteğinin yanı sıra, Barcelona Kulübü'nün emeğinden dolayı sağladığı kolaylık da önemliydi. Transfer yaparken önce karakterine bakıyoruz..Bu yüzden tercihimiz Adriano oldu.



Beşiktaş'a böyle önemli bir oyuncuyu kazandırdığımız için çok mutluyum. Adriano bize uygun bir oyuncu. Capslere gülüyorum, bazıları komik oluyor. Adriano şampiyon bir takımdan, başka bir şampiyon takıma geldi. O nedenle çok fazla alışma sorunu yaşayacağını düşünmüyorum.



Brezilyalı yıldız Adriano, ' Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Sahada Beşiktaş için bir şey yapmak istiyorum. Taraftarlara teşekkür ederim beni dün çok iyi karşıladılar.Tecrübemle, Beşiktaş'a elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftar beni dün çok iyi karşıladı. Onlara da teşekkür ederim. Kulüp hakkında kuşkum yoktu.



Göreve geldiğimizden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konu Beşiktaş'ı dünya kulübü yapmaktı. Biz Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz.Kulübümüzün bütçesi içerisinde ülkemize ve takımımıza adapte olabilecek, isim değil de sahada başarılı olabilecek futbolcu transfer etmeye çalışıyoruz.



Başkanın projelerini biliyordum, geçen sene şampiyonluk geldi. Takım üstüne koyacaktır. Eşimle İstanbul'a geldik. Söylenenlerin doğru olmadığını gördük. Çok güzel bir şehir ve çok etkilendik. Hiçbir zaman adaptasyon sorunu yaşamadım. Her gün kendimi burada daha iyi hissediyorum. Dil sorununu da tercümanla çözüyorum. Büyük ve kazanmaya alışkın takımlardan geliyorum. Beşiktaş'ta da farklı bir anlayış yok.



Bu takımın bir parçası olmak istiyorum. Moralimi en üst düzeyde tutup, kariyerimdeki başarıları Beşiktaş'ta da sürdürmek istiyorum.Türkiye'ye Sevilla ile geldik, burada arkadaşlarım var, Bir futbolcunun buraya gelip adapte olmama şansı yok. Güvenli bir ülke. İnsan bir kez şampiyonluğun tadını aldığında, bunu yaşamayı hep ister. Evet birçok başarı kazandım ancak halen heyecanlıyım. Arda ülkenizin önemli oyuncularından biri. Transferimde başkanımızla birlikte önemli bir rolü vardı.



