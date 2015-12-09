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Adrian Mutu'dan Jose Mourinho Hakkında Olay Yaratacak Sözler

Bir döneme imzasını atan ve Chelsea forması giymiş bir isim olan 36 yaşında ki Adrian Mutu Jose Mourinho hakkında çok sert ifadelerde bulundu

Adrian Mutu'dan Jose Mourinho Hakkında Olay Yaratacak Sözler
 Bir döneme imzasını atan ve Chelsea forması giymiş bir isim olan 36 yaşında ki Adrian Mutu Jose Mourinho hakkında çok sert ifadelerde bulundu
Futbol hayatına Hindistan'da Pune City adına oynayarak devam eden 36 yaşındaki oyuncu, Mourinho için 'sahtekar' tanımında bulundu.

Mutu, "Mourinho hoca olarak mükemmel ama insan olarak bir sahtekar. Sadece kendisini düşünür, oyuncularının duygularını önemsemez" diyerek eski hocasını eleştirdi.

Mutu ayrıca, Mourinho'nun artık bittiğini, içine düştüğü durumdan geri dönüşü olmayacağını da iddia etti.
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Jose MourinhoAdrian Mutu
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