Adidas'tan Atletizm dünyasını şoke eden karar

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Atletizm Federasyonu doping skandallarının ardından en büyük sponsorunu kaybediyor. İki taraf arasında 2008 yılında imzalanan ve Adidas'ın sponsorluk için yılda 8 milyon dolar ödediği anlaşmanın iptal edilme sebebi ise birbiri ardına çıkan doping skandalları.



ANLAŞMA, BİTMESİNE 4 YIL KALA İPTAL EDİLECEK

Adidas'ın Uluslararası Atletizm Federasyonu'yla ilk olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında iletişime geçtiği ve sponsorluk desteğini çekmeyi düşündüklerini federasyona ilettiği haberleri basına yansımıştı. Henüz resmi bir ağızdan açıklama gelmese de Alman firmanın önümüzdeki günlerde 11 yıllık anlaşmasının bitimine 4 yıl kala iptal etmesi bekleniyor.

FEDERASYON BÜYÜK ZARARA GİRECEK

Adidas'ın sponsorluk desteğini çekmesinin ardından, Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun zararı yaklaşık 30 milyon doları bulacak. Uluslararası Atletizm Federasyonu geçtiğimiz günlerde sponsorlarının tam desteğiyle yeni bir başlangıç yapacağını açıklamış olsa da Adidas'ın desteğini çekmesi federasyonu büyük zarara uğratacak.

NELER YAŞANMIŞTI

2015 yılında birbiri ardında ortaya çıkan doping skandalları, tüm dünyayı şoka uğratmıştı. Fransız polisi federasyonun eski başkanı Lamine Diack'ı yolsuzluk ve doping suçlarından gözaltına almıştı. Diack'ın Rus atlet Liliya Shobukova'nın ve daha birçok maratoncunun doping skandalını örtbas ettiği için 569.000 dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti.

Diack'ın federasyonun pazarlama bölümünde yöneticilik yapan Papa Diack'ın ise Rusya'daki doping skandallarını örtbas ettiği ortaya çıkmıştı. Federasyonun mali işlerinden sorumlu yöneticisi ve Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Valentin Balakhnishev de yine ortaya çıkan doping skandallarının ardından istifa etmişti.

Kaynak: Sporcope.com