Adı şikeye bulaşan Alfredo Pacheco vurularak öldürüldü

El Salvadorlu eski futbolcu Alfredo Pacheco'nun silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

KATİLİN KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Olayın bir benzin istasyonunda gerçekleştiği vurgulanırken, birkaç arkadaşıyla sohbet eden 33 yaşındaki Pacheco'nun kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vurularak yaşamını yitirdiği dile getirildi.

İKİ KİŞİ DE YARALI

Santa Ana adlı şehirde meydana gelen olayda Pacheco'nun iki arkadaşının da yaralandığı ifade edildi.

ADI ŞİKEYE KARIŞMIŞTI

Ülkesinin milli takımında en çok forma giyen oyunculardan biri olan Alfredo Pacheco, geçmişte şikeye karıştığı tespit edildiği için 2013 senesinde hayat boyu futboldan men edilmişti.

(Kaynak: Fanatik)