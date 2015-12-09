Adı Antalyaspor ile Anılan Yılmaz Vural'dan Samimi Açıklamalar

Türkiye'de hangi takım teknik adamsız kalsa, teklif götürülen ilk kişi olarak akıllara gelen Yılmaz Vural'ın adı bu defa da Antalyaspor'la anılıyor.

"Evde kaldık"

Antalyaspor'dan teklif alıp almadığı sorulan Vural, kendisine gelen bir teklif olmadığını söyledi. 62 yaşındaki teknik adam esprili bir dille 'Evde kaldık' ifadelerini kullandı.

"En çok zorlandığım sezon 1991"

Yılmaz Vural, teknik direktörlük kariyerinde geçirdiği en zor sezonun 1991-1993 yılları olduğunu dile getirerek; "Kariyerimde en çok zorlandığım sezon 1991-1993 yılları arasında Bursaspor'un başında olduğum dönemlerdi" dedi.