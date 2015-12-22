Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası Maçı için Nazilli Belediyespor'a bileniyor

PTT 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3 - 0’lık skorla geçerek 4. sıraya yerleşen Adanaspor’da gözler perşembe günü oynanacak kupa mücadelesine çevrildi. Hazırlıklarına Osman Yereşen Tesisleri'nde devam eden Adanaspor’da morallerin iyi olduğu gözlendi.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Nazilli Belediyespor karşılaşmasının çalışmalarına start veren turuncu beyazlı ekip hazırlıklarına ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale oynayarak çalışmaları tamamladı. Futbolcuların antrenman sırasında istekli ve moralli görüntüsü camiayı sevindirdi. Turuncu beyazlı kafile yarın yapacağı antrenmanla Türkiye Kupası Grup aşamasındaki rakibi Nazilli Belediyespor hazırlıklarına devam edecek.

BİLETLER 5 TL

Adanaspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak Türkiye Kupası Grup karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Perşembe günü saat 18.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri maç gününe kadar internet üzerinden maç günü ise yetkili gişelerden satışa sunulacak.

Biletlerin 5 TL'den satışa sunulduğu karşılaşmada Adanaspor taraftarları, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nun 'güney kapalı alt ve üst' bloklarından giriş yapabilecek. Kombine sahibi olan taraftarlar da müsabakaya giriş yapabilecek. Misafir takım Nazilli

Belediyespor taraftarlarına e-bilet sistemi uygulanacak. 810 kişilik misafir takım tribünlerinin biletleri de yine 5 TL’den satışı yapılacak.

Bu arada Adanaspor - Nazilli Belediyespor karşılaşmasının hakem dörtlüsü de açıklandı. Mücadelenin orta hakemi İstanbul bölgesi hakemlerinden Erkoç Doğan olurken yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Deniz Caner Özaral ve Ufuk Uğurlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.