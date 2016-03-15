Adanaspor seriye bağladı!

Ligde 25.hafta geride kaldı, Adanaspor bu haftaların 13'ünde yenilmedi.Dışarıda 13 maça çıkmış ve topladığı 20 puan ile dış saha lideri.Evinde 12 maça çıkmış ve topladığı 27 puanla ikinci sırada.Totale bakıyoruz, 47 puanla lider! Yenilmez 13 maç serisi, son 7 dış saha maçında, 4 galibiyet, 3 beraberlik; mağlubiyet yok. Altınordu genç dedik, geçen sezonda böyle bir haftada seri yakaladı dedik, durumu rahat, Adanaspor'da Ergin Keleş yok dedik.Ama varolan bir şey vardı, Adanaspor ruhu.Kazandıkça motive olan, ısındıkça sevinen, sevindikçe sevindiren.Müthiş bir seri.Engin İpekoğlu ve talebelerini kutluyoruz...



25.HAFTA, 25 GOL!



PTT 1.Lig'de 25.haftayı da geride bıraktık.25 golün atıldığı, golsüz maçın olmadığı hafta, 5 ev sahibi, 2 deplasman takımının galibiyeti ile sonuçlandı.İki maçta berabere bitti.Haftanın en farklı galibiyetini ise, evinde MG Alanyaspor'u 5-1 yenen Samsunspor aldı.



ADANASPOR MU, DEMİRSPOR MU?



Lige iddialı başlayan ADS olmuştu ama zirvede Adanaspor var. Şimdi ligin ayarını değiştirecek, yukarıyı şekillendirecek bir maça, adeta PTT 1.Lig'de sezonun maçına çıkacak iki takım.ADS'nin ilk iki iddiasının devamı için kazanması, Adanaspor'un da kalan 8 maça rahat çıkması, rakibini ekarte etmesi söz konusu.Her iki tarafta stresli, heyecanlı.Heyecanı, atmosferi ile bu maç kaçmaz.



KARABÜKSPOR NİHAYET!



Çıktığı son 8 deplasmanda galibiyete hasrettiler.Tabii o beklenen, ha patladı, ha patlayacak denilen Muhammed Reis'e de hasrettiler.İki özlem, bir galibiyette bütünleşti.İzmir seferinden tamda rakipleri puanlar kaybetmişken kazanmaları önemliydi.Artık evinde oynayacağı Samsunspor maçı ve kulak kesileceği Adana Derbisi, mavi kırmızılı takımın yerini belirleyecek.



BALKES NİHAYET!



Geçen hafta Fikret Yılmaz ile yollarını ayıran, Reha Erginer ile maça çıkan Balıkesirspor, 1-0 geriye düştü ama suskun isimleri, Kerim Avcı ve Zeufik ile müthiş bir geri dönüşe imza attılar.5 hafta sonra gelen bir galibiyetti,bu galibiyet.Denizlispor'da umutlar tükeniyor.S.O.S veren haftalar, Koray Palaz hocam, duyuyorsun değil mi?