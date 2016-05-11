Adana Demirspor Şike İddiaları İçin Mahkemeye Gidiyor

PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, ligde şike yapıldığı için haklarının yendiğine dair Karabükspor Kulübü Bakanı Hikmet Ferudun Tankut’un basın açıklaması ve eski hakem Deniz Çoban’ın sosyal medyadaki paylaşımını delil olarak sunarak suç duyurusunda bulundu.

Başkan Sözlü, “Eğer bakanları devreye sokacak olursak bizim de Fatma Güldemet Sarı bakanımız var. Eğer bakanları devreye sokacaksak adil olması için devreye sokalım” diye konuştu.

Ligin bitmesi yaklaşırken Süper Lig mücadelesi veren Adana Demirspor’da tansiyon artıyor. Çeşitli takımların isimleri şike iddialarında geçerken, Adana Demirspor Kulübü iddiaları mahkeme ye taşıdı.

"KİMSEDEN BEKLEMEDİK"

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, kulüp avukatı Diren Özgül ve çok sayıda taraftar İnönü Parkı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Başkan Sözlü, Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut’un çeşitli açıklamalarının şike itirafı niteliğinde olduğunu belirterek, “Biz de bu açıklamalar doğrultusunda, bunları delil sayarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz” diye konuştu.

Masa başı oyunların Türk futboluna alet edildiğini öne süren Başkan Sözlü, “Biz bunu kimseden beklemedik, böyle bir aşamaya da gelmedik. Eğer bakanları devreye sokacak olursak bizim de var bakanımız. Fatma Güldemet Sarı Hanım var. Ben de sayın bakanımdan adalet istiyorum. Hakkımızı arasın istiyorum. Adil olmayan işlere tevessül etmek istemiyoruz. Sahada mücadele ederek son damlasına kadar hakkımızı istiyoruz. Sayın bakanımızdan bu manada destek istiyorum. Adalet, hak, hukuk istiyorum” ifadelerini kullandı.

“AĞABEYİM BELEDİYE BAŞKANI, BENDE SİYASET İSTEMİYORUM”

Geçmişte haklarının yenildiğini ve haklarını helal etmediklerini söyleyen Başkan Sedat Sözlü, “Allah kısmet ederse bu takım Play-Off’a gidecek ve final oynayacak. Kapasitesi 40 bin olan stadı dolduracağız. Benim ağabeyim belediye başkanı. Ben de istemiyorum siyaset. Mücadele ederek gelelim istiyorum. Dikkat ederseniz Adana Demirspor’a geldiğim andan bu yana hiç siyaseti bulaştırmadım. Her görüşten insanlar var bu yüzden siyaseti futbola alet etmeyelim. Eğer bakanları devreye sokacaksak adil olması için devreye sokalım. Biz mücadele ederek çıkarız. Geçmişte 3 maç örnek verebilirim. Denizli, Malatya ve Erciyes maçı. Erciyes 2-2 berabere kaldı. 3 maçta hakkımızı yemeseler idi şu 3 maç bizi Süper Lig'e direk çıkaracaktı. Mesela nizami gol, Erciyes’te. Penaltımızı vermedi ve nizami gole vermiyorlar. Golümüzü vermeyen yan hakem Alanyalı. Haziran’da 1 yılı dolduracağım. Geldiğim andan itibaren Merkez Hakem Komitesi’ne, Futbol Federasyonu’na sesimi aşırı yükseltmeden nezaket kuralları içerisinde hakkımızı aradık. Bu suskunluğumuz nezaketimizdendir ama bir yere kadar... Lütfen bu saatte bu aşamadan sonra dikkat edin. Play-Off’larda ben adalet istiyorum. Bize torpil yapın, şunu yapın istemiyoruz. Siyasetin dışında bir futbol ve mücadele istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum ve bu aşamaya kadar da oyuncularıma hep güvendim. Biz şu aşamada direk çıkacak 2 takımdan biriydik şu yaşananlar olmasa” şeklinde konuştu.

Ağabeyi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de desteğini aldığını belirten Sedat Sözlü, gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’nın yanına gidip destek isteyebileceklerini kaydetti.

Başkan Sözlü’nün açıklamalarının ardından avukat Diren Özgül, Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut’un basın açıklaması ve eski hakem Deniz Çoban’ın Alanyaspor’un şikeye karıştığına dair delil olarak suç duyurusuna eklediklerini, tüm maçların görüntülerini de bir CD'ye yüklediklerini kaydetti.

Açıklamaların ardından Başkan Sözlü ve avukat Özgül, Adana Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

KARABÜK CEPHESİNDE NE OLMUŞTU?

Multigrup Alanyaspor – Göztepe maçından sonra Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, tesislerde düzenlediği basın toplantısında Merkez Hakem Kurulu’na tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz sessiz kalırken içi pır pır edip yanlış işler yapanlar, yaptıklarınız görmüyor, bilmiyor, söylemiyorsak bu sizi takipte olduğumuzu görmek içindir. Farkındayız her şeyin... Bu kadar kritik maçlara kimi ne sonuç için atadığınızı, bir sonra, üç sonra hamle neyi planladığınızı biliyoruz. Öyle şeyler biliyoruz ki, bizim sahamızdaki kritik maça verdiğiniz hakemin aleyhimize uyduruk penaltı çaldığını, berabere olunca kırmızı kart uydurduğunu, yetmeyip bir sonraki maça ceza sınırındaki iki oyuncumuzu dahil ettiğinizi de biliyoruz. Yetmedi aynı hakemin cezalanacağı yerde Süper Lig derbi maçında ödüllendirilip aferin bile dendiğini.. Yine adı bizde bir hakemin kritik son maç öncesi yarıştaki rakibimizin son maçtaki rakibinin maçına atandığını, burada da aynı niyetin hasıl olması beklendiği… Evinde şampiyon olması gerekirken şampiyon takımın maçına isimsiz ataması, tereddütlü genç bir hakemin verilmesiyle zorlama bir son dakika penaltısıyla işinin kolaylaştırıldığı. Ne tesadüf ki tüm bu olanların Alanyalı Merkez Hakem Komitesi Başkanı’nın (mahalli seçimlerde Alanya’dan belediye başkan adayı) ilçesi, takımı maçları öncesi oluyor olması garip değil mi? Bitmedi.. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşinin Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu da biliyoruz. Bu hafta atanan hakemler arasında Alanya’da ikamet eden hangi hakem hangi maça atandı? Bu hafta sahamızda oynayacağımız Kardemir Karabükspor – Adanaspor maçını yönetecek hakem Emre Malok bu sezon 1. Hakem olarak maça çıktı. Sonuçları ne oldu? Geçen hafta ikincilik şansı olan rakibimiz Adana Demirspor takımının nizami golünü iptal eden hakem Alanyalı mıdır? Bakın, sizin böyle kurnazlığınızı siz biliyorsunuz da bizi görmüyor mu sanıyorsunuz? Sezon başından beri bizim ve rakibimizin bütün maçlarının izlenildiğinde nelerin ortaya çıkacağı gün gibi aşikardır.”