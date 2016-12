Adana Demirspor mu Alanyaspor mu Süper Lige Çıkacak?

Adanaspor ve Kardemir Karabükspor'un ardından Süper Lige yükselecek son takım belli oluyor. Play-Off finalinde Adana Demirspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.



ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Alanyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Play Off finali 27 Mayıs Cuma günü oynanacak. Final maçı Konya'da Torku Arena Stadında oynanacak. Alanyaspor ile Adana Demirspor arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Süper Lige yükselecek son takımın belli olacağı maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



FİNALE KADAR NASIL GELDİLER?



ALANYASPOR



PTT 1. Ligi 61 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor, Süper Lige direkt yükselme şansını son hafta iyi değerlendiremedi. Antalya ekibi PTT 1. Ligin 34. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 2-2 berabere kalınca Play Off'ta mücadele etmek zorunda kaldı. Alanyaspor rakibini mağlup etseydi Karabükspor'un yerine Süper Lige yükselecek takım olacaktı.



Play Off turunda Balıkesirspor ile eşleşen Alanyaspor 0-0 biten ilk maçın rövanşını 1-0 kazanarak finale yükseldi.



ADANA DEMİRSPOR



Adana Demirspor, PTT 1. Ligi 54 puanla 4. sırada tamamlayarak Play Off oynamaya hak kazandı. İlk maçta Elazığspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor rövanşta rakibini son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek finalde Alanyaspor'un rakibi oldu.



Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak final maçının ardından rakibine üstünlük kuracak takım Süper Lige yükselecek. Maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına gidilecek.