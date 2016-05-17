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Adana Demirspor Malatya Maçı Öncesi Öfkeli!

Adana Demirspor PTT 1.Lig’i 3.sırada tamamlarken play-off mücadelesinde rakibi Malatyaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanını iptal etti. Tüm ayrıntılar haberimizde.

Adana Demirspor Malatya Maçı Öncesi Öfkeli!

 PTT 1. Lig’de normal sezonu 54 puanla 3. sırada tamamlayan Adana Demirspor’a Play-Off maçı öncesi tepki gelince, takımın Malatya’da antrenman yapmaması kararlaştırıldı.

Vartaş Elazığspor ile 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.30’da oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçı için Pazartesi akşamı Malatya’ya gelerek kampa giren mavi-lacivertliler, Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nin büyük tepkisiyle karşılaştı. Konakladığı otele yoğun güvenlik önemleri altında giren Şimşekler, asıl şoku ise bugün yaşadı. Malatyaspor taraftarlarının sosyal medyada örgütlenmesi ve antrenman sahalarının Adana temsilcisine açılmaması yönündeki tepki çığ gibi büyüyünce şehirde maç oynanmayacak olmasına rağmen İl Spor Güvenlik Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantıda Malatyaspor taraftarlarının verebileceği tepkiler gündeme gelirken, yaşanabilecek olumsuzlukları önceden engellemek için Adana Demirspor’un Malatya’da idmana çıkmaması yolunda bir tavsiye kararı alındı. Saat 14.30 sularında biten toplantı sonrası alınan kararla ilgili yazı, Adana Demirspor Kulübü’ne iletildi. Bunun üzerine takımın konakladığı otelde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, çalışmalara Elazığ’da devam edeceklerini söyledi.



SOYSAL KARARI OLUMLU KARŞILADI

Adana Demirspor kafilesinin Elazığ’a doğru yola çıkmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “Adana Demir takımının Malatya’da konaklamaması ve Yeni Malatyaspor tesislerinin kullanılmamasıyla ilgili zaten dün düşüncelerimizi dile getirmiştik. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sağduyulu bir karar alan İl Spor Güvenlik Kurulu’muza ve bu süreçte tek yumruk olan büyük Malatyaspor taraftarına teşekkür ediyorum” dedi.

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