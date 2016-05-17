Adana Demirspor Başkanı Sözlü “Vali istifa etmeli”

PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor BaşkanıSedat Sözlü, perşembe günü deplasmanda Vartaş Elazığspor ile oynayacakları maç için Malatya'da kampa giren takımının kentten güvenlik gerekçesiyle ayrılmasının ardından basın açıklaması yaptı.



Başkan Sözlü, "Malatya Valisi Süleyman Kamçı, aldığı bu kararla iki kenti karşı karşıya getirmiş; takım taraftarları arasına nifak tohumu atmıştır. Kabul edilemez bu kararından ötürü Vali Kamçı derhal istifa etmelidir. Vali, görev yaptığı şehirde kamp yapan takımın güvenliğini sağlamak zorundadır" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ"

Kampa gelen bir takımın bile güvenliğini sağlayamayacaklarını beyan eden valiliğin, bu tavrıyla Malatya turizmini de baltalamış olduğunu ifade eden Başkan Sedat Sözlü , "Bu kadar olumsuzluğun ardından artık kasıt arıyoruz. Sanırım bu durum Türkiye'de bir ilk. Play-Off kadar hayati bir maç öncesi bu ayıp değil mi? Buradan İçişleri Bakanı'na da çağrı yapıyorum: Bu valiyi gözden geçirin. Kritik bir maç öncesi futbolcularımızın moralini ve psikolojisini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu olay sportif skandaldı. Bu konuda içişleri bakanlığı harekete geçmelidir" diye konuştu.

"MALATYA İLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Olayın ardından Alima Yeni Malatyaspor'un Başkanı ile görüştüğünü belirten Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, "Teknik Direktörümüz Malatya'da kamp yapacaklarını söylediğinde eşimin de Malatyalı olması nedeniyle sevindim. 3-5 kendini bilmezin tavrı asla Malatya'ya, ya da Yeni Malatyaspor'a mal edilmemeli. Yeni Malatyaspor'un Başkanı Sayın Adil Gevrek olayın ardından beni aradı ve olayın kendileri ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Bu nedenle, bu olayın Malatya'da da hoş karşılanmadığını biliyoruz. Malatya ile bir sorunumuz yok" dedi.

Basın açıklamasına Başkan Sedat Sözlü ile birlikte, 2. Başkan İmam Gazali Hıradağı, Adana Demirspor Kulübü Hukuk İşleri Sorumlusu Diren Özgül, İdari İşler Sorumlusu Ayhan Deniz ve Amatör Kulüpler Sorumlusu Murat Balak da katıldı. Hukuki açıdan olayı değerlendiren Diren Özgül de, olayın yalnızca sportif skandal değil aynı zamanda hukuki skandal olduğunu vurguladı.

"KIZILAY ÇADIRINDA DA KALSAK, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda, 19 Mayıs Perşembe günü oynanacak Vartaş Elazığspor-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem seçimine de değinen Başkan Sözlü, şöyle konuştu "Elazığspor karşılaşmamızı yönetecek hakem Barış Şimşek, Trabzon bölgesinden. Elazığspor'un Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu da Trabzonsporlu. Bu kadar hassas bir süreçte MHK nasıl böyle bir hata yapar? Belli ki bu olumsuzluklar devam edecek. Final için Konya'ya gittiğimiz zaman yine sorunlar yaşarsak; Türk Kızılayı çadırında kamp yapacağız; yine de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."