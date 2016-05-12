Adana Demirspor 21 Yıllık Hasret ile Süper Lig Peşinde!

Adana Demirspor'un taraftar, camia ve şehir anlamında, maddi ve manevi Süper Lig'i hak ettiğini belirten Vural, "Maalesef bu umut biraz gerilere düştü. Ben bu takımlar arasında buraya en çok yakışanın Adana Demirspor olduğu kanaatindeyim." dedi.

Vural, mavi-lacivertlilerin tesisleşme anlamında iyi bir yerde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor Süper Lig'in çok önemli takımlarından birisi olma hayalini taşıyor. Bu hayali gerçekleştirmek bizlerin elinde. Oyuncularımızın, yöneticilerimizin, taraftarımızın elinde. Bunu başarabilirsek Adana Demirspor zaman kaybetmez. Her şeyin tersini de düşünmekte fayda var. Tersi de olsa Adana Demirspor nihayetinde 21 seneden beri Süper Lig'de olmak adına mücadele veriyor. Bu bir sene gecikmiş olur. Sonraki sene muhakkak olur veya öbür sene muhakkak olur. Bu takım eninde sonunda Süper Lig tecrübesini yeniden yaşamak arzusu içerisinde. İnşallah zaman kaybetmeyiz, inşallah geriye kalan maçlarda elde edeceğimiz başarı bizi tekrar umut ettiğimiz yere getirir."

Taraftara çağrı

Vural, taraftarların son haftalardaki maçlarda yaşanan puan kayıplarının ardından gösterdiği tepkinin oyuncuları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Taraftara maç sonuna kadar beklemeleri ve oyunculara karşı tepki göstermemeleri çağrısında bulunan Vural, şöyle devam etti:

"Dakika 60, küfür ederek bağırıyorsunuz. Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmam. Taraftar da böyle düşünmeli. O duygusal tepkidir, inanıyorum ki onlar çok içten söylenen şeyler değil. O andaki duygusal reaksiyonlar ama oyuncularımla konuştuğumda kendisine böyle hitap eden bir taraftar grubuna çok sempatik bakmıyorlar. Biz 90+1'de gol yedik maçı kaybettik. Futbolda maç bitmeden sonuç tescillenmiyor ki, o sabrı göstermeleri gerekir. Atasözü var, 'tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' diye. Sabırlı olmak lazım. 21 senelik bir sabırsızlık var, o gün doğan çocuk bugün 21 yaşında. Taraftarlar da haklı olarak bunun bir an evvel gerçekleşmesini istiyorlar. Olumsuz tablo gördüklerinde sabırsızlanıyorlar. Bu çocuklar Süper Lig'e çıktığında o söylemler nereye gidecek? Yine çocuklara başardıklarında gelip de 'bravo' diyecek olan sizlersiniz."

"Türkiye'deki futbol gerçeği bu, her şey sonuca dayalı"

Vural, Türkiye'de sonuca dayalı futbol anlayışı olduğunu aktararak, "Bizim müşterimiz, veli nimetimiz taraftarımız. Bu işi onlar için yapıyoruz. O halde onları memnun edecek performansı sahada göstermemiz lazım, göstermezsek başımız belaya giriyor. Türkiye'deki futbol gerçeği bu, her şey sonuca dayalı." ifadelerini kullandı.

Köln'de bir süre yaşadığını anlatan Vural, "Köln küme düşüyor, küme düşerken 52 bin kişi futbolcuları alkışlayarak soyunma odasına yolluyor. Ertesi sene ikinci ligde yine 52 bin kişi geliyor. Bu kültür ne zaman Türkiye'ye gelir bilmiyorum ama er geç gerçekleştirmek durumundayız. Asıl futbol seyircisinin tarifi bu olsa gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

Özköylü ile başladılar, Vural ile bitiriyorlar

Lige, teknik direktör Osman Özköylü idaresinde, şampiyonluk parolasıyla başlayan mavi-lacivertliler, 23. hafta maçında, sahasında Multigroup Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör değişikliğine gitti.

İlk 23 haftada Özköylü ile 39 puan toplayarak 4. sırada yer alan Adana Demirspor, göreve Tayfur Havutçu'yu getirdi.

Havutçu ile yeni döneme giren Akdeniz ekibi, 23. haftadan sonra çıktığı 8 maçta 11 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı. Ligin 31. hafta maçında, Alima Yeni Malatyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Havutçu ile de yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük görevine 32. hafta öncesinde Yılmaz Vural'ı getiren mavi-lacivertliler, ilk maçında deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibi geçen hafta da Vural yönetiminde çıktığı ikinci maçında, Altınordu'yu sahasında 5-2 yendi.

Lige 3. teknik direktörü Vural ile devam eden Adana Demirspor, bu sonuçla play-off mücadelelerine katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

Adana temsilcisi, play-off maçlarından istediği sonuçları alarak, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e 21 yıl aradan sonra tekrar yükselmeyi hedefliyor.

Adana Demirspor, ligin son hafta maçında Şanlıurfaspor deplasmanında ter dökecek.