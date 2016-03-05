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Adam Johnson'a bir darbe de FIFA'dan!

Çocuk istismаrındа bulunаn ve suçu kаnıtlаndıktаn sоnrа kulübü Sundеrlаnd ile аnlаşmаsı fеshеdilеn Adam Jоhnsоn'а bir darbe de konsol оyunu dеvi EA Spоrts'tan gеldi

Adam Johnson'a bir darbe de FIFA'dan!

 Dünyanın en çok satan futbol konsol oyunlarından FIFA, bugün yaptığı açıklama ile İngiltere Mahkemesi'nce suçlu bununan İngiliz futbolcuyu, oyunun 2016 sürümünün İngiltere kategorisinden sildi.



Yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun oyunun diğer alanlarından da bir an önce silinmesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.



Geçtiğimiz yıl eylül ayında piyasaya sürülen FIFA 16, İngiltere'de 2.5 milyondan fazla sattı. 

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Adam Johnson
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