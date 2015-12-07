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Ada'da İstenmeyen Adam ilan Edilen Papiss Cisse Adım Adım Galatasaray'a
İngiliz basınında geniş yer bulan habere göre Newcastle United'da zor zamanlar geçiren ve adeta istenmeyen adam pozisyonuna düşen Senegalli yıldız futbolcu Papiss Cisse'nin adım adım Galatasaray'a yakın olduğunu belirtti, Cimbom'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli'ninde transfer listesinde bulunan futbolcu Galatasaray'a çok yakın
07 Aralık 2015 Pazartesi 09:49
İngiliz basınında geniş yer bulan habere göre Newcastle United'da zor zamanlar geçiren ve adeta istenmeyen adam pozisyonuna düşen Senegalli yıldız futbolcu Papiss Cisse'nin adım adım Galatasaray'a yakın olduğunu belirtti, Cimbom'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli'ninde transfer listesinde bulunan futbolcu Galatasaray'a çok yakın
Newcas tle United'ın hocası McClaren'ın kadroda düşünmediği Papiss Cisse için Ada basını yine Galatasaray iddialarını gündeme getirdi. Galatasaray'ın daha önce de ilgisi olan Senegalli forvet oyuncu için Ocak ayında İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.
GALATASARAY, İNGİLİZLERİN KAPISINI ÇALACAK
Ada basınına yansıyan haberlerde ligde bir türlü istediği havayı yakalayamayan Newcastle United'ta menajer Steve McClaren'ın, bazı oyuncuları gözden çıkardığı belirtildi. Bu isimlerin başında da Senegalli oyuncu Papiss Cisse'nin geldiği ve Galatasaray'ın daha önce de ilgisi olan golcü oyuncu için Ocak ayında İngiliz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.
İngilizler'e göre yeni bir Newcastle United yaratmak isteyen Steve McClaren'ın kafasında golcü oyuncu yer almıyor. Sarı-kırmızılı takımın Cisse için kiralama formülünü de kullanabileceği belirtildi.
423 DAKİKA SÜRE ALDI
Zaman zaman Newcastle United'ta yaşadığı sorunlarla ayrılığı gündeme gelen Cisse, bu sezon siyah-beyazlı ekibin formasıyla ligde sadece 423 dakika süre alabildi.
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayPapiss CisseSenegalNewcastle United
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