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Acun Ilıcalı Yattara için Jübile Teklifini Yeniledi

Acun Medya ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı Survivor'da yarışması için ikna ettiği efsane futbolcular arasında yer alan Yattara'ya jübile yapılması için Muharrem Usta yönetimine yeni bir teklif yaptı

Acun Ilıcalı Yattara için Jübile Teklifini Yeniledi

 TV8'in patronu ve aynı zamanda futbola olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı'nın Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'ya ilettiği İbrahima Yattara'ya "jübile" ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.


JÜBİLENİN GELİRİNE TEV TALİP OLDU

Bütün organizasyonu kendisi yapmayı, gelirini de eğitime katkıya bırakmayı düşünen Acun'a destek ise TEV'in Trabzon yönetiminden geldi. TEV Trabzon İl Başkanı Hasan Melek, Usta'yı arayarak, Yattara jübilesinin gelirine TEV olarak talipli olduklarını biletti.

USTA'NIN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Trabzonspor'a geçen hafta TEV yönetimi bir ziyarette bulundu. Şimdi, Usta'nın TEV'e vereceği cevap merak bekleniyor.
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