Ac Milan'ın Gözü Beşiktaşlı Jose Sosa'da

Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta Jose Sosa'ya Avrupa'nın önemli takımı Milan talip oldu. Geçtiğimiz günlerde Çinli bir işadamına satılan köklü kulüp, rotasını Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusuna çevirdi. Bir dönem Napoli'de de oynayan Arjantinli futbolcuyla beraber Milan'ın transfer sezonunu açacağı öne sürüldü.
Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta Jose Sosa'ya Avrupa'nın önemli takımı Milan talip oldu. Geçtiğimiz günlerde Çinli bir işadamına satılan köklü kulüp, rotasını Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusuna çevirdi. Bir dönem Napoli'de de oynayan Arjantinli futbolcuyla beraber Milan'ın transfer sezonunu açacağı öne sürüldü.