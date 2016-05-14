Ac Milan'ın Gözü Beşiktaşlı Jose Sosa'da

Şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta Jose Sosa'ya Avrupa'nın önemli takımı Milan talip oldu. Geçtiğimiz günlerde Çinli bir işadamına satılan köklü kulüp, rotasını Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusuna çevirdi. Bir dönem Napoli'de de oynayan Arjantinli futbolcuyla beraber Milan'ın transfer sezonunu açacağı öne sürüldü.



"GOMEZ NET DEĞİL"

Mario Gomez'in bağlı olduğu menajerlik şirketi Ferbermarketing Gmbh'ye bağlı danışman Dany Biegler, transfer durumunun netleşmediğini söyledi. Biegeler, "Sezon btince hem Fiorentina hem de Beşiktaş yönetimleriyle bir araya gelinecek. Daha sonra da nihai karar verilecek" dedi.