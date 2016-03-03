Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı sevindiren haber!

Galatasaray'ın mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, bir gün yönetime muhakkak geri döneceğini ifade ederek;" UEFA'nın bize vermiş olduğu bu ceza benim gibi milyonları çok üzdü. Diliyorum ki bu ceza hepimizin kulağına küpe olsun, bütün camiayı birleştirsin Galatasaray'ı yine eski günlerine kavuşturmanın yollarını arayalım." şeklinde konuştu.



Verilen ceza sonrasında üzülmemenin elde olmadığını ve Galatasaray'ın bir dünya markası olduğunu dile getiren Albayrak, "Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en iyi kulüp Galatasaray. UEFA Kupası'nı alan, çeyrek finallere çıkan Galatasaray ama UEFA'nın bize vermiş olduğu bu ceza benim gibi milyonları çok üzdü. Diliyorum ki bu ceza hepimizin kulağına küpe olsun, bütün camiayı birleştirsin Galatasaray'ı yine eski günlerine kavuşturmanın yollarını arayalım. Buradan bütün Galatasaray duayenlerine sesleniyorum hepimizin içi yanıyor bu gidişattan, hepimiz çok üzülüyoruz. Tribünlerin de dediği gibi 'tam zamanı' birleşmenin, birlik olmanın tam zamanı. Artık hiç vakit kaybetmeden gelin hep beraber birlik olalım, Galatasaray'ı beraber nasıl bir yerlere götüreceğimizin planlarını yapalım. Galatasaray'ın düzlüğe çıkması için elimizden ne geliyorsa her fedakarlığı yapalım, yapmaya da hazır olalım." diye konuştu.

SADECE BİZE DEĞİL BÜTÜN KULÜPLERE DERS OLSUN

Verilen karar doğrultusunda Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Sahada olan bu takım daha bundan 6 ay önce Türkiye'de 3 tane kupa alan bu takımdı, bu oyunculardı bunlarla yola devam edilirdi hiç de bu transferler yapılmazdı." dedi.

Yönetime geldikleri zaman çok büyük hatalarla karşılaştıklarını söyleyen Albayrak, "Geçen sene Dursun Başkan ve ben başkan yardımcısıydık. Dursun ağabey finansa bakıyordu, ben de futbola bakıyordum. Bir çok kredilere de gidip birlikte imza atıyorduk. Ama biz geçen sene geldiğimiz zaman bir tane futbolcu almadık, hiç bir transfer yapmadık. Hiç kimseye de zam vermedik. Geçen sene Hamza Hocaya sadece 500 bin Dolar ve 200 bin Dolar'da şampiyonluk primi verdik. Bizim başımıza bu geleceği belliydi keşke bu transferler yapılmamış olsaydı. Sahada olan bu takım daha bundan 6 ay önce Türkiye'de 3 tane kupa alan bu takımdı, bu oyunculardı bunlarla yola devam edilirdi hiç de bu transferler yapılmazdı. Ama iş işten geçmiş onun için zararın neresinden dönersen kardır diye bir şey vardır. Sadece bize değil bütün kulüplere ders olsun. Herkes böyle gidip de futbolculara büyük paralar verip de sonrasında tribüne oturtmakla olmuyor. Geçen sene biz geldiğimiz zaman çok büyük hatalar yapılmıştı. Geçmişten kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir Eboue gibi futbolcu tribüne gönderilmiş, senede 2 milyon 400 bin Euro para aldı. Onun gibi daha bir sürü futbolcular vardı ama biz geldik bir çok futbolcuyu göndererek aşağı yukarı 5 milyon Euro'nun üzerinde bir tasarruf ettik." diye konuştu.





"YENİ OLUŞUMLARA GİDİP, GENÇ FUTBOLCULARI MONTE EDİP GELECEĞİN GALATASARAY'INI KURMAMIZ LAZIM"

Yönetimlerin 2-3 yıl kalması gerektiğini savunan Albayrak, "Başarı gelmişse için, ekonomiyi rayına oturtmak için bunlara muhakkak katlanmak gerekiyor. Şirketimizi nasıl idare ediyorsak orayı da o şekilde idare etmemiz lazım. Kendi paramız gibi düşünür, harcarsak ben inanıyorum ki kulüpler daha iyi yerlere gelecektir. Galatarasay'a verilen bu 1 yıllık ceza yine bu sene her ne pahasına olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde olup Avrupa'ya gitmeye hak kazanıp cezamızı bir an önce ödememiz lazım. Bu bizim borcumuz oldu, bu borcu bu sene Avrupa'ya katılma hakkını muhakkak alıp gelecek sene cezayı temelinden silelim ve bu süre zarfında da yeni oluşumlara gidip, genç futbolcuları monte edip geleceğin Galatasaray'ını kurmamız lazım." dedi.

"GALATASARAY'A MUHAKKAK GERİ DÖNECEĞİM"

Galatasaray'ın bu sene herkesi çok üzdüğünü dile getiren Albayrak, "Geçen akşam maç bittikten sonra buz dolu bir poşet koydum kafama. Kolay değil, hayatımı vermişim. Oraya hangi yönetici, yönetim gelirse gelsin şu anki yönetimden Allah razı olsun orada çalışıyorlar. Ben de hem sağlığım ile hem de işimle alakalı oluyorum. Ama ben oraya Allah'ın izni ile muhakkak döneceğim. Döndüğümüz zaman hep beraber bütün camianın desteğini alıp bir oluşum yaparak Galatasaray'ı eski haline döndürmemiz gerekiyor. Galatasaray bu sene hepimizi çok üzdü. Bir şanssızlık mı var diyelim uğursuzluk mu var diyelim bazı maçlarda vuruyorsun top girmiyor. Taraftarlarımızdan rica ediyorum bundan sondaki maçlarda birlik olalım." diyerek sözlerini noktaladı.