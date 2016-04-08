Abdurrahim Albayrak geri dönüyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in üzerinde "Seçime git" baskıları her geçen gün artarken, Özbek de bu çağrılara daha fazla kayıtsız kalamadı.



Başkanın, her fırsatta 'Seçimi düşünmediğini' yinelese de baskın bir seçime karşı çalışma yaptığı öğrenildi.

İşte 5 maddelik yapılacaklar listesi...

1- Adı başkan adaylığı için de geçen Cemal Özgörkey ve önereceği iki isim yönetime alınacak.

FATİH İŞBECER'LE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK



2- Yönetimi zayıflattığı düşünülen genç yöneticiler yeni yönetim listesinde olmayacak. Başta Fatih İşbecer olmak üzere 10 yöneticiye hizmetleri için teşekkür edilecek.

DEVAM EDECEK YÖNETİCİLER DE VAR



3- İkinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Eşref Alaçayır ve Ural Aküzüm ile devam edilecek. Nasuhi Sezgin'in durumu gözden geçirilecek.

AHMET OCAKLI YÜCE'YE TEKLİF YAPILACAK



4- Ünal Aysal dönemi yöneticilerinden olan Ahmet Ocaklı Yüce'nin listeye girmesi sağlanacak.

Abdurrahim Albayrak, 1954 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Rize'de okuyan Albayrak’ın babası 1968 yılında Almanya’ya çalışmaya yalnız gitti, birkaç yıl sonra dönerek bir bakkal dükkan açtı. Albayrak daha o yıllarda iş hayatına atılarak hem okula gitti hem de okul çıkışı ve tatil günlerinde babasının yanında bakkal dükkanında satış yapıp, briket atölyesinde briket kesti.

Aynı zamanda simit ve kestane satan Albayrak'ın ailesinin işleri iyi gitmeyince babası tekrar 1972 yılında Almanya’ya gitme kararı aldı ve giderken yanında oğlu Abdurrahim Albayrak’ı da götürdü. Abdurrahim Albayrak Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında 16 ay inşaatlarda çalıştı ve hafta sonları da badana, tamirat işleri yaptı.

ŞÖFÖRLÜKTEN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SERVİS FİLOSUNA



Almanya'da çalıştığı 16 ay sonunda 1974 yılında, Abdurrahim Albayrak, askerliğini yapmak için Türkiye'ye döndü. Adana’da Jandarma Bölge Komutanı’nın şoförü olarak askerliğini yapan Abdurrahim Albayrak, zorunlu askerlik görevi bitince Almanya'da çalışarak biriktirdiği para ile bir minibüs aldı ve Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul’a taşınarak her 10 kişiden 4’ünün Rizeli olduğu Habibler köyüne yerleşerek Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.

24 SAATTE BİR KEZ YEMEK YEDİM



Abdurrahim Albayrak o günleri şöyle anlatıyor;

“Bir yıl her gün bankaya 1000 lira koydum. Babam Almanya’dan dönünce banka cüzdanını gösterince inanamadı. Onun kazancının iki katını kazanmıştım. Param birikince bir minibüs daha aldım. Küçük kardeşimle çalışmaya başladık. Bir gün bir iş adamı gelip “Fabrika servisi çeker misin?” dedi. “Yaparım” dedim. Böylelikle fabrika servisi işine başladım. Fabrika’nın patronu bana yemek yeme imkânı tanıdı. 24 saatte bir yemek yerdim o da fabrikada yediğim yemekti. Ben bu şekilde çalıştım. Nereden geldiğimi iyi biliyorum. Paranın nasıl kazanıldığını da biliyorum. Şimdi insanlar başkalarının hesabını yaparak kolay kazanmanın peşinde. Alın teri akıtacaksın.”

MİNİBÜSLERİN SAYISI ARTTI



Daha sonra işleri iyi giden Abdurrahim Albayrak, bir sene sonra kazandıklarının üstüne babasının Almanya’dan gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. 8 ay sonra da üçüncü, derken dördüncü minibüs geldi ve o hattaki en fazla minibüse sahip kişi oldu. 1977 yılında Altur’u kurdu.

EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI



Abdurrahim Albayrak, 1980 yılında Nadiye Albayrak ile evlendi ve 6 çocuk babası. Albayrak, şu anda, Kuzey adını verdiği oğlunu 2013 yılında dünyaya getiren Şükran Hanım'la birlikte yaşamaktadır.

BÜYÜK BAŞARI HİKAYESİ



1978 yılında Abdurrahim Albayrak’ın fabrikalara işçi servisçiliği ile başlayan başarı hikayesi, Türkiye'nin en büyük 'servis taşımacılığı' filolarından biri olan 8 bin araçlık filosuyla 100 bin çalışana personel taşıma hizmeti veren Altur’un sahibi olmasıyla devam etti.

BEŞİKTAŞLIYA KIZ VERMEM



Fanatik Galatasaray'lı olan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmadığını belirtiyor. Albayrak fanatikliğini şu cümlelerle anlatıyor; “Kızımı istediler 4 sene vermedim. Damat adayı Beşiktaşlıydı. Kızım geldi 'Baba benim günahım ne?' dedi. Bende 'Söyle ona Galatasaraylı olsun vereyim' dedim. 'O Galatasaraylı olmuyor sen vermiyorsun' dedi. Damat hala Beşiktaşlı şimdi torunum oldu onu Galatasaraylı yapmaya çalışıyorum. Galatasaraylı yapacağım inşallah.”



GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ



2000-2001 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yapan Albayrak, Galatasaray'da yöneticilik yaptığı bir yıla yakın süre içinde televizyon ekranlarında heyecanlı hareketleri ile büyük küçük herkesin dikkatini çekti.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCILIĞI



25 Ekim 2014 tarihinde Albayrak, Galatasaray Lisesi'nde yapılan Galatasaray olağanüstü kongresinde yeni başkan seçilen Duygun Yarsavut’un ekibinde yer aldı. Futbol Komitesinin Başkanı Abdurrahim Albayrak'a aynı zamanda 'Başkan Yardımcılığı' görevi verildi. Halen bu görevi sürdürmektedir.

TÜM TÜRKİYE’DEN ÖZÜR DİLERİM



Twitter’da @ _aalbayrak hesabını kullanan Albayrak, 2015 yılında Galatasaray antrenmanına gelen şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın oğlu Muhammet'i, Sneijder ve Melo'ya tanıtırken yaptığı hareketler nedeniyle büyük tepki görerek gündeme geldi. Albayrak bu konuda açıklama yaparak tüm Türkiye’den özür dilediğini belirtti.