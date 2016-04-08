Abdurrahim Albayrak geri dönüyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in üzerinde "Seçime git" baskıları her geçen gün artarken, Özbek de bu çağrılara daha fazla kayıtsız kalamadı.
1- Adı başkan adaylığı için de geçen Cemal Özgörkey ve önereceği iki isim yönetime alınacak.
2- Yönetimi zayıflattığı düşünülen genç yöneticiler yeni yönetim listesinde olmayacak. Başta Fatih İşbecer olmak üzere 10 yöneticiye hizmetleri için teşekkür edilecek.
3- İkinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Eşref Alaçayır ve Ural Aküzüm ile devam edilecek. Nasuhi Sezgin'in durumu gözden geçirilecek.
4- Ünal Aysal dönemi yöneticilerinden olan Ahmet Ocaklı Yüce'nin listeye girmesi sağlanacak.
5- Taraftarların yeniden geri dönmesini istediği Abdurrahim Albayrak ile temas kurulacak ve yönetime girmesi için nabız yoklanacak.
Abdurrahim Albayrak kimdir?
Almanya'da çalıştığı 16 ay sonunda 1974 yılında, Abdurrahim Albayrak, askerliğini yapmak için Türkiye'ye döndü. Adana’da Jandarma Bölge Komutanı’nın şoförü olarak askerliğini yapan Abdurrahim Albayrak, zorunlu askerlik görevi bitince Almanya'da çalışarak biriktirdiği para ile bir minibüs aldı ve Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul’a taşınarak her 10 kişiden 4’ünün Rizeli olduğu Habibler köyüne yerleşerek Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı.
Abdurrahim Albayrak o günleri şöyle anlatıyor;
Daha sonra işleri iyi giden Abdurrahim Albayrak, bir sene sonra kazandıklarının üstüne babasının Almanya’dan gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. 8 ay sonra da üçüncü, derken dördüncü minibüs geldi ve o hattaki en fazla minibüse sahip kişi oldu. 1977 yılında Altur’u kurdu.
Abdurrahim Albayrak, 1980 yılında Nadiye Albayrak ile evlendi ve 6 çocuk babası. Albayrak, şu anda, Kuzey adını verdiği oğlunu 2013 yılında dünyaya getiren Şükran Hanım'la birlikte yaşamaktadır.
1978 yılında Abdurrahim Albayrak’ın fabrikalara işçi servisçiliği ile başlayan başarı hikayesi, Türkiye'nin en büyük 'servis taşımacılığı' filolarından biri olan 8 bin araçlık filosuyla 100 bin çalışana personel taşıma hizmeti veren Altur’un sahibi olmasıyla devam etti.
Fanatik Galatasaray'lı olan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmadığını belirtiyor. Albayrak fanatikliğini şu cümlelerle anlatıyor; “Kızımı istediler 4 sene vermedim. Damat adayı Beşiktaşlıydı. Kızım geldi 'Baba benim günahım ne?' dedi. Bende 'Söyle ona Galatasaraylı olsun vereyim' dedim. 'O Galatasaraylı olmuyor sen vermiyorsun' dedi. Damat hala Beşiktaşlı şimdi torunum oldu onu Galatasaraylı yapmaya çalışıyorum. Galatasaraylı yapacağım inşallah.”
GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
2000-2001 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yapan Albayrak, Galatasaray'da yöneticilik yaptığı bir yıla yakın süre içinde televizyon ekranlarında heyecanlı hareketleri ile büyük küçük herkesin dikkatini çekti.
25 Ekim 2014 tarihinde Albayrak, Galatasaray Lisesi'nde yapılan Galatasaray olağanüstü kongresinde yeni başkan seçilen Duygun Yarsavut’un ekibinde yer aldı. Futbol Komitesinin Başkanı Abdurrahim Albayrak'a aynı zamanda 'Başkan Yardımcılığı' görevi verildi. Halen bu görevi sürdürmektedir.
Twitter’da @ _aalbayrak hesabını kullanan Albayrak, 2015 yılında Galatasaray antrenmanına gelen şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın oğlu Muhammet'i, Sneijder ve Melo'ya tanıtırken yaptığı hareketler nedeniyle büyük tepki görerek gündeme geldi. Albayrak bu konuda açıklama yaparak tüm Türkiye’den özür dilediğini belirtti.