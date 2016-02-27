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Abdullah Avcı zaferi böyle yorumladı!

Mеdipоl Bаşаkşеhir Tеknik Dirеktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının аrdındаn аçıklаmаlаrdа bulundu

Abdullah Avcı zaferi böyle yorumladı!

 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım savunmasını iyi yaparak rakibe pozisyon vermediklerini belirterek, "Son iki haftadır gol yemiyoruz. İkinci yarı itibariyle de 5 maçtır yenilmiyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir, evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kayserispor ligde bulunduğu konuma göre az gol yiyen takımların bir tanesi. Sahadaki takım savunması bakımından iyi duruşu olan bir takım. Biz de özellikle son 4 haftadır berabere kaldığımız mücadelelerde oyun kalitemiz yüksekti ama sonuç alamamıştık. Bugün itibariyle sahanın içinde özellikle ilk yarı itibariyle geçişlerde yakaladığımız 3 tane net pozisyon vardı. İkinci yarı önemli pozisyona girdik. Takım savunması anlamında rakibe pozisyon vermedik. Son iki haftadır gol yemiyoruz. İkinci yarı itibariyle de 5 maçtır yenilmiyoruz. Bugün itibariyle 3. bölgede yaptığımız yanlış pas tercihleri. Bizim için kazanmak önemliydi. Çıktığımız bu yolda özellikle 1,5 senedir oyun istikrarı devamlı gelişiyor. İkinci yarı itibariyle geçen sene en çok şut atan, en fazla orta yapan takım olarak ligi 4. bitirmiştik. Bugün set oyununda Emre’nin sorumluluk alıp bunu göstermesi oyun kalitemizi de geliştirdi. Girişen bir kulübüz. Avrupa kupalarından geçen adım attık. Bu sene bunu tekrar yakalayıp, özellikle gelişen kulübe katkılar sağlamaya çalışacağız. Her iki takım oyuncularını mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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Medipol BaşakşehirKayserisporAbdullah Avcı
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