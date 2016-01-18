Abdullah Avcı'dan galibiyet ve flaş Galatasaray açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da ilk 15 dakika oyunun tamamen lehlerine olduğunu, ancak 15 ile 30. dakikalar arasında kontrolü tamamen Antalyaspor'a verdiklerini kaydetti.

İkinci yarıda yeniden oyunda üstünlük kurduklarını anlatan Avcı, "Oyun ikinci yarı itibarıyla tamamen kontrolümüzün altındaydı. Hem golü bulduk hem de çok gol kaçırdık. Topa sahip olduk. Rakip de atabilirdi, oyunu daha önceden de koparabilirdik. Bizim için önemli olan ikinci yarının başlangıcı. Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa'nın kaybetmesi, Galatasaray'ın galip gelmesinin ardından kazanmamız gereken bir maçtı. Öncelikle oyun kalitesi beni memnun etti. Sonuç almak son derece mutluluk verici. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : AA