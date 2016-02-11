Abdoulaye ve Markovic sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

Sarı-Lacivertliler’de sakat oyuncular Abdoulaye Ba ve Lazar Markovic için yoğun tedavi programı sürüyor.



Sağlık ekibinin tek hedefi, bu ikiliyi 29 Şubat günü oynanacak olan kritik Beşiktaş derbisine yetiştirmek.



Sırp oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sağ ayak arka adalesinden sakatlanıp oyunun son anlarında kenara gelmişti.



Abdoulaye ise dizindeki problem nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak.



İki yıldızın tedavileri tamamlanınca, teknik heyet hemen devreye girip özel bir programla hazır hale gelmelerini sağlayacak.