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ABD'yi Deviren Millilerimiz Şampiyon!

17.'si düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupasını 16 yaş Milli takımımız finalde ABD'yi 3-1 gibi net bir skorla geçerek kupanın sahibi oldu

ABD'yi Deviren Millilerimiz Şampiyon!
 Mercedes-Benz Ege Kupası'nda genç millilerimiz güldü. Kupanın finalinde ABD'yi 3-1 yenen Türkiye şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen, 16 yaş altı milli takımların mücadele ettiği turnuvada, ay-yıldızlı ekip kupaya uzandı.

Üçüncülük maçında ise Yunanistan Ukrayna'yı 1-0 yenerek, turnuvayı ABD'nin ardından tamamladı.

Kupa töreni öncesinde takımlara ödüller verildi. Türkiye en centilmen takım seçilirken, Malik Karaahmet turnuvada attığı 8 golle, gol kralı oldu.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, kupa tarihinde 8. kez şampiyonluk elde etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Can Savaşan, Fatih Deveci

Türkiye: Atakan Akyol, Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Recep Gül, Sefa Gül, Atalay Babacan, Enes İslam İlkin (Dk. 60 Berkay Görmez), Malik Karaahmet (Dk. 78 Ali Göçmen), Abdussamed Karnuçu, Bekir Melih Gökçimen (Dk. 79 Uğur Yazıcı), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel)

ABD: Garces, Saunders (Dk. 51 Vaughnn), Durkin (Dk. 65 Mcgann), Sargent, Carleton (Dk. 57 Villegas), Ferri (Dk. 65 Gosli), Arteaga, Vasques (Dk. 57 Lindsey), Sand (Dk. 41 Akinola), Morillo (Dk. 52 Temple), Acosta

Goller: Dk. 19 Malik Karaahmet, Dk. 24 Enes İslam İlkin, Dk. 51 Recep Gül (Türkiye), Dk. 76 Villegas (ABD)

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