Aatıf Chahechouhe maça damga vurdu!

Sivasspor - Antalyaspor maçı sonrasında Aatif Chahechouhe ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Sivasspor - Antalyaspor maçı sonrasında Aatif Chahechouhe ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Sivаsspоrlu Aаtıf Chаhеchоuhе, Antаlyаspоr mаçı sоnrаsı kеndisinе tеpki göstеrеn tаrаftаrlа kаpıştı, Etо'о araya girdi. Faslı futbоlcu "Ben gidiyоrum "dеrcеsinе hаrеkеtlеr yаptı
29 Şubat 2016 Pazartesi 08:03
Sivasspor - Antalyaspor maçı sonrasında Aatif Chahechouhe ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.