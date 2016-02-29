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Aatıf Chahechouhe maça damga vurdu!

Sivаsspоrlu Aаtıf Chаhеchоuhе, Antаlyаspоr mаçı sоnrаsı kеndisinе tеpki göstеrеn tаrаftаrlа kаpıştı, Etо'о araya girdi. Faslı futbоlcu "Ben gidiyоrum "dеrcеsinе hаrеkеtlеr yаptı

Aatıf Chahechouhe maça damga vurdu!

 Sivasspor - Antalyaspor maçı sonrasında Aatif Chahechouhe ve taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından soyunma odasına doğru giden Sivassporlu futbolcu Aatif Chahechouhe'ya bir grup taraftar, tribünden tepki gösterdi. Bunu gören Aatif da Sivassporlu taraftarlara doğru yönelerek sert tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Aatif'ı Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o sakinleştirmeye çalıştı.

"BEN GİDİYORUM"

Yiğidolar'ın Faslı futbolcusunu kendi takım arkadaşları da sakinleştirmek istedi. Aatif, yeniden soyunma odasına doğru yöneldi ve kendisine tepki gösteren taraftarlara doğru dönerek "Ben gidiyorum" dercesine hareketlerde bulundu.

Aatif'ın maç içerisinde kaçırdığı goller, net pozisyonlardaki pas tercihleri sonucunda taraftarların çılgına dönmesi sonucu böyle bir olayın meydana gelmesine neden olduğu iddia ediliyor.
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Aatif Chahechouhe
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