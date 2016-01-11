Aatif Chahechouhe hakkında çıkan iddialara cevap verdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Toros Zirvesi Semineri'nin ikinci gününde 'Türkiye'de yabancı futbolcu olmak' adlı panel düzenlendi.



Melih Gümüşbıçak moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Sivassporlu Aatif Chahechouhe katıldı.



Chahechouhe Fransa'da kısa süren futbol kariyerinin ardından Bulgaristan'a transfer olduğunu ve burada 15 maçta 10 gol attıktan sonra Sivasspor'un kendisiyle ilgilendiğini hatırlattı. Chahechouhe, Medicana Sivasspor'dan teklif alınca uluslararası sahnede yer alan bir isim olacağı düşüncesiyle mutlu olduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

CHAHECHOUHE: TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORUM



Medicana Sivasspor'un kendisine iyi şartlar hazırladığını ve 4 yıldır Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Chahechouhe, "Kendimi bazen Türk olarak hissediyorum. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye'de oynamak isterim. Futbol kariyerimden sonra da Türkiye'ye yerleşmeyi, burada yaşamayı düşünüyorum. 2 kızım da Türkçe konuşuyor. Türk okuluna gidiyor. Adaptasyon süreci eşim ve çocuklarım için çok iyi oldu. Eve geliyorum kızım benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Eşim de konuşuyor. İlgi çekici ama zor bir dil" diye konuştu.



CUMA NAMAZI



Türkiye'ye ilk geldiğinde yabancılık çekeceği yönünde endişeleri bulunduğunu anlatan Chahechouhe, kendisinin Müslüman ve dinine bağlı olması dolayısıyla alışmasının daha kolay olduğunu dile getirdi. Chahechouhe, kendisini en çok şaşırtan şeyi de şöyle anlattı:



"Bir Müslüman olarak cuma günü idmanlarımızın programın ona göre ayarlanması, takım olarak hocalarımızla cuma namazına gitmek benim için gurur verici. Ben dinime bağlı biriyim gerçekten şaşırdığım bir şey oldu."



BASİT HAYATIM



Sivas'ta çok basit hayatı oluğunu aktaran Chahechouhe, evden dışarı fazla çıkmadığını söyledi. Sivas'ın küçük bir şehir olması nedeniyle dolaştığında herkesin tanıdığını kaydeden Chahechouhe, "Takım iyi gittiğinde iyi oluyor ama performans düşüklüğü yaşadığımda taraftarın yanıma gelip soru sorması, ilgi çekmek istemiyorum. Çok basit yaşamım var. Basit yaşam tam bana göre. Geceleri çıkmayı seven, gece hayatı olan biri değilim. Bugün İstanbul'da oynasam da aynı şekilde basit hayatımı çekirdek ailemle geçiririm" dedi.



TEKLİF ALMADIM



Futbolu çok sevdiğini ve futbola aşık olduğunu vurgulayan Chahechouhe, hücumu sevdiğini forvet arkasında oynadığında kendisini daha serbest ve rahat hissettiğini söyledi. Türk futbolculardan Selçuk İnan'ı, şarkıcılardan Tarkan'ı, yemeklerden de karnıyarık sevdiğini anlatan Chahechouhe, evinde Türk aşçının görev yaptığını ve Avrupa yemekleri yemediklerini dile getirdi. Transfer sürecinde adının Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında dile geldiğini kaydeden Chahechouhe, "Hiçbir büyükten resmi teklif almadım. Ne kulübüm ne de ben. Eğer ki Medicana Sivasspor'dan ayrılırsam o da başkanımızla diğer takımların başkanı anlaşarak gerçekleşir. Ben şu an bu dedikoduları duymak istemiyorum. Sivas'ta mutluyum" dedi.