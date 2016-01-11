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Aatif Chahechouhe Cuma Namazı Düzenlemesi Hakkında Konuştu

Sivasspor takımının başarılı golcüsü Aatif Chahechouhe Türkiye'de Cuma namazı hakkında konuştu ve "Bir Müslüman olarak cuma günü idmanlarımızın programının ona göre ayarlanması, takım olarak hocalarımızla Cuma namazına gitmek benim için gurur verici." dedi

Aatif Chahechouhe Cuma Namazı Düzenlemesi Hakkında Konuştu

 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Toros Zirvesi Semineri'nin ikinci gününde 'Türkiye'de yabancı futbolcu olmak' adlı panele katılan Sivasspor'un Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, deneyimlerini paylaştı. Uzun yıllar Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Müslüman futbolcu, "Bir Müslüman olarak cuma günü idmanlarımızın programının ona göre ayarlanması, takım olarak hocalarımızla Cuma namazına gitmek benim için gurur verici." dedi.

"UZUN YILLAR TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERİM"

4 yıldır Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Chahechouhe, "Kendimi bazen Türk olarak hissediyorum. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye'de oynamak isterim. Futbol kariyerimden sonra da Türkiye'ye yerleşmeyi, burada yaşamayı düşünüyorum. 2 kızım da Türkçe konuşuyor. Türk okuluna gidiyor. Adaptasyon süreci eşim ve çocuklarım için çok iyi oldu. Eve geliyorum kızım benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Eşim de konuşuyor. İlgi çekici ama zor bir dil" dedi.

"HOCALARIMLA CUMA NAMAZINA GİTMEK GURUR VERİCİ"

Kendisinin Müslüman ve dinine bağlı olması dolayısıyla Türkiye'ye alışmasının daha kolay olduğunu dile getiren Chahechouhe, "Bir Müslüman olarak cuma günü idmanlarımızın programının ona göre ayarlanması, takım olarak hocalarımızla Cuma namazına gitmek benim için gurur verici. Ben dinime bağlı biriyim gerçekten şaşırdığım bir şey oldu. Çok basit yaşamım var. Basit yaşam tam bana göre. Geceleri çıkmayı seven, gece hayatı olan biri değilim. Bugün İstanbul'da oynasam da aynı şekilde basit hayatımı çekirdek ailemle geçiririm" şeklinde konuştu.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cuma günleri mesai saatinin ibadet özgürlüğümüzü etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi için taslak hazırladık." "Bundan sonra Cuma namazına gitmek isteyen huzur içinde gidebilecek, mesaiden bir eksilme olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
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SivassporAatif Chahechouhe
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