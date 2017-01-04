Aaron Hunt Beşiktaş transferi hakkında flaş gelişme Aaron Hunt kimdir? İşte detaylar

Aaron Hunt transferi için Beşiktaş harekete geçti. Beşiktaş, Sosa'nın kulüpten ayrılmasının sonrasında oluşan boşluğu doldurmak için Aaron Hunt transferi için harekete geçti. Hunt'un şuan takımı Wofsburg ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İki yıl önce de Beşiktaş'ın transferini bitirme noktasına geldiği ancak oyuncunun tercihini Wolfsburg'tan yana kullanmasından dolayı transfer defterini kapatan Beşiktaş, Alman futbolcu için düğmeye bastı.
Yönetimin Eşi Türk olan Hunt'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için Hamburg ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Pazartesi günü belli olacak
Hunt'a yaptığı teklif için Alman kulübünden cevap bekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, Hamburg'a önümüzdeki pazartesi gününe kadar süre verdi. Verilecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.
Aaron Hunt profili
Doğum tarihi:4 Eyl 1986
Doğduğu il:Goslar Almanya
Yaş:30
Boyu:1,83m
Uyruğu:Almanya Ingiltere
Mevki:Orta saha - On Numara
Ayak:sol ayak
Oyuncu danışmanı:ISMG International Sports Management GmbH
Güncel kulüp:Hamburg
Takıma katılma tarihi:31 Ağu 2015
Sözleşme bitiş tarihi:30.06.2018
Donatıcı: Nike Mercurial Vapor XI FG - Dark LightningNike
Ayakkabı modeli:Mercurial Vapor XI FG - Dark Lightning şu zamandan beri: 3 Ara 2016