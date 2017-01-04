Aaron Hunt Beşiktaş transferi hakkında flaş gelişme Aaron Hunt kimdir? İşte detaylar

Aaron Hunt transferi için Beşiktaş harekete geçti. Beşiktaş, Sosa'nın kulüpten ayrılmasının sonrasında oluşan boşluğu doldurmak için Aaron Hunt transferi için harekete geçti. Hunt'un şuan takımı Wofsburg ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





İki yıl önce de Beşiktaş'ın transferini bitirme noktasına geldiği ancak oyuncunun tercihini Wolfsburg'tan yana kullanmasından dolayı transfer defterini kapatan Beşiktaş, Alman futbolcu için düğmeye bastı.

Yönetimin Eşi Türk olan Hunt'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için Hamburg ile görüşmelere başladığı belirtildi.



Pazartesi günü belli olacak